Alfa dio detalles en LAM de su romance con Delfina Wagner: "Me da mucho cariño"

Alfa salió en vivo esta noche en LAM y Ángel De Brito le preguntó de todo. El ex Gran Hermano habló de su futura participación en "Polémica en el Bar", que será conducido por Marcela Feudale. Además, señaló que aún no firmó contrato con el "Bailando 2023" aunque el conductor dijo que seguramente lo haga muy pronto.

Alfa y Ángel De Brito en LAM.

Alfa sobre su relación con Delfina Wagner

Por supuesto no podía faltar la consulta sobre su estado civil actual. Alfa, sin dar vueltas, confirmó que está en pareja con Delfina Wagner.

Ante el comentario de Ángel De Brito sobre la poca fe que se le tenía a esa relación, el ex Gran Hermano reveló los secretos para que siguiera por el buen camino.

Alfa y Ángel De Brito en LAM.

"Prosperó porque es muy buena persona", comenzó diciendo Alfa sobre Delfina Wagner.

Luego, ex exhermanito indicó: "Tiene un corazón de oro. Me da mucho cariño".

De esta manera, no quedaron dudas de que está muy feliz con su nueva relación.

Así confirmó Alfa su noviazgo con Delfina Wagner

En abril, Alfa, de 61 años estuvo como invitado en A la Barbarossa y confirmó que está saliendo con Delfina Wagner, la joven de 19 años con la que fue fotografiado a los besos, apenas salió de Gran Hermano 2022.

El ex participante, que apareció este lunes en MasterChef junto a varios hermanitos, confirmó la relación en vivo. Sin embargo, Delfina se mostró molesta por los rumores que lo vinculan con otras mujeres.

Alfa y Delfina Wagner.

“Con Alfa nos estamos conociendo”, comenzó explicando ella. “No me gusta que me comparen con otras chicas. Es un re garrón que me pongan al lado de otras dos pibas”, se descargó, en alusión a Romina, la representante en Uruguay de Alfa, y a Camila, con quien fue relacionado dentro de Gran Hermano.

Por otro lado, Alfa habló sobre las críticas que recibió por la diferencia de edad entre ambos: “Mucha gente juzga la diferencia de edad, dicen que es muy chica, pero yo te puedo asegurar que si mañana salgo con una persona de 30 o con una de 50 van a decir ‘¡tiene 30! ¡tiene 50! Entonces yo nunca dejé que nadie se meta”.

“Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en un sillón, se queda tirada en un sillón o si un sábado me quiero quedar en casa, no me presiona ni me dice nada”, reveló. Por último, el ex participante contó que la relación es tan seria que ya la presentó a sus amigos y familia. “Ya conoce a mi hija”, confesó.