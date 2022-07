Alicia Silverstone reveló que sigue durmiendo con su hijo de once años

Alicia Silverstone dio una entrevista al Podcast de Ellen Fisher.

Allí, la actriz fue consultada por varios temas, entre ellos su experiencia con la maternidad.

Una de las revelaciones de la protagonista de "Ni idea" fue que aún sigue durmiendo con su hijo Bear (fruto de la relación con su ex Christopher Jarecki) de once años, y que para ella es algo natural.

Alicia Silverstone y Bear.

Alicia Silverstone también fue consultada sobre el motivo por el que no tuvo más hijos.

La actriz contó que fue porque al principio quería disfrutar al máximo de Bear y luego, las cosas no empezaron a estar bien con su ex.

Otras confesiones de Alicia Silverstone

Hace dos años, Alicia Silverstone hizo una polémica confesión en plena cuarentena. Según contó la actriz, se bañaba junto a su niño, Bear, de 9 años.

"Mi hijo y yo nos bañamos juntos y, cuando no está conmigo, lo hago sola y siento que es muy reconfortante y nutritivo", dijo en The New York Times.

No es la primera vez que la rubia genera polémica con sus declaraciones sobre la maternidad. En 2012, Alicia Silverstone contó que, antes de darle de comer a su niño, mastica ella primero la comida. "La gente dice un montón de cosas sobre mí, me han tildado de 'rarita', pero me enorgullezco de eso porque es difícil ser la persona que habla, y ser la persona que dice las cosas que no a todo el mundo le gusta escuchar", disparó.