La amante de Maxi López habló sobre sus conversaciones más íntimas: "Se estaba separando"

La modelo Luah Martínez, conocida por haber presuntamente filtrado sus chats con el exfutbolista Maxi López, rompió el silencio y reveló detalles inéditos sobre su relación con él. En una entrevista reciente con Juan Etchegoyen, Martínez explicó cómo comenzó su vínculo con el exjugador de fútbol y las razones por las que decidió exponer la situación.

Según contó la joven de 27 años, el contacto comenzó cuando vio una historia de Maxi López en Instagram y a partir de allí comenzaron a comunicarse virtualmente según sus dichos. Fue entonces cuando él le escribió por privado, halagando su nombre, lo que dio inicio a una conversación que duró varios días y a un nuevo capítulo del Wandagate.

Maxi López y Luah Martínez

Qué dijo la amante de Maxi López sobre sus conversaciones más íntimas con él

La joven que habría tenido un romance con el exesposo de Wanda Nara y actual pareja de Daniela Christiansson decidió relatar en las últimas horas cómo fue su vínculo con él. "El 24 de diciembre vi una historia suya en Instagram y ahí me escribió por privado diciéndome que le gustaba mi nombre. A partir de ahí, empezamos a hablar durante varios días, como cualquier conversación normal", comenzó relatando sobre el inicio de la relación que se tornaría en escándalo.

"No me enamoré de Maxi, porque para eso tienen que pasar muchas cosas y nunca hubo nada sexual ni íntimo entre nosotros", respondió ante la pregunta de Juan Etchegoyen de si había logrado generar hacia él sentimientos más profundos. "Sí me gustó mucho como persona. Sentí que era alguien honesto y buena gente, o al menos eso es lo que intentaba demostrar. Todo duró tres o cuatro días, hasta que la conversación empezó a tomar un tono más subido y él empezó a tratarme mal", contó en tono de denuncia la joven veinteañera.

Luah Martínez detalló cómo la relación se desarrolló en los primeros días y cómo luego se sintió incómoda ante los presuntos comentarios del jugador y padre de Valentino, Constantino y Benedicto. "Cuando subía algún estado de WhatsApp, me decía que estaba re buena y hasta me sugirió que debería posar para Playboy. Ahí empecé a dudar si realmente estaba separado", contó la modelo.

Luah Martínez, Maxi López y Daniela Christiansson

La amante de Maxi López habló sobre sus conversaciones más íntimas y declaró que cuando ella comenzó presuntamente a hablar con él, Maxi López le habría dicho que se estaba separando de su actual esposa Daniela Christiansson. Con esta última actualmente comparte una hija llamada Elle.

C.G.