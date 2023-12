Wanda Nara cerrará el 2023 con mucha emoción y felicidad tras haberse consagrado campeona del Bailando Italia. La empresaria ingresó a la competencia tras haber recibido el diagnóstico de su enfermedad que causó revuelo en las redes sociales. Ana Rosenfeld, su abogada, compartió más detalles de su salud.

Ana Rosenfeld compartió más detalles sobre la salud de Wanda Nara

El 2023 fue un año muy duro para Wanda y su familia tras la filtración de su diagnóstico médico a mediados de año, posterior a su conducción en MasterChef. La noticia de una leucemia que aún no estaba confirmada evolucionó al mundo del espectáculo y a los hijos de la empresaria que no habían recibido información al respecto.

Tras todo el escándalo con Jorge Lanata por haber sido quien anunció la noticia en su programa, la morocha decidió instalarse en Turquía junto a Mauro Icardi y sus pequeños, excepto Valentino López, para alejarse del mundo mediático. Sin embargo, decidió participar del Bailando Italia, el cual no era visto con buen ojo por parte de su familia, en el que se consagró campeona.

Wanda Nara en el Bailando Italia

“Cuando Wanda fue invitada a participar del ‘Bailando’ de Italia, por supuesto que hubo, dentro del grupo familiar, los que estaban a favor y otros en contra. Quienes querían que fuera era porque sabían que la iban a ver bien, activa y emocionada…pero, técnicamente otros tenían miedo que el bailar la cansara", expresó Rosenfeld en diálogo con A la Tarde.

Wanda Nara y Mauro Icardi cerrando el año

La abogada de Wanda señaló que la familia debió acomodarse a la salud de su madre y que el mismo Mauro cambió muchas actitudes respecto a sus celos y su desagrado con que la empresaria siguiera haciendo presencia en los medios. “Además ella logró que Mauro aceptara, no sé si se acuerdan que ella decía que quería separarse de él porque no la dejaba ser, porque quería trabajar y él no quería", explicó Ana.

La navidad de Wanda Nara y Mauro Icardi

La noticia que jamás debería haberse filtrado sin su consentimiento alteró mucho a los 5 hijos de Wanda Nara, pero el haberla visto con energía y feliz por su paso en el reality italiano le trajo mucha tranquilidad a su hogar. Ana Rosenfeld enfatizó en que "Ella con todos los cuidados, la medicación y la atención iba a estar cómo está ahora”, haciendo referencia a su paso por el programa de baile y a su buen estado de ánimo actual.