La reconocida abogada Ana Rosenfeld decidió aclarar su situación con Wanda Nara tras conocerse que ya no la representa legalmente en las causas relacionadas con Mauro Icardi. En una reciente entrevista, desmintió los rumores de supuesto distanciamiento personal entre ellas.

Ana Rosenfeld rompió el silencio sobre su relación con Wanda Nara

El jueves 18 de enero se confirmó que Ana Rosenfeld había dejado de ser la abogada de Wanda Nara en sus disputas legales con su exesposo. Este anuncio generó una ola de especulaciones, incluyendo la posibilidad de que la relación personas entre ambas también estuviera afectada. Sin embargo, la letrada fue contundente al hablar con PRONTO: “Por supuesto que somos amigas”.

Wanda Nara y Ana Rosenfeld

Ana también subrayó que su relación con la empresaria y conductora está “intacta”: “Lo mediático no afecta lo personal. La decisión la tomamos desde otro lugar que es muy reservado”, explicó con la amabilidad que la caracteriza.

En el programa de LAM, el panelista Pepe Ochoa aseguró que Wanda Nara habría dicho: “Córrete, porque no me estás cuidando”, lo que habría marcado el fin de la representación de Rosenfeld. No obstante, la abogada desmintió esta versión dejando en claro que la decisión fue mutua y no está relacionada con ningún conflicto entre ellas.

Por otro lado, se mencionó al nuevo abogado de Wanda, Nicolás Payarola, como una figura clave en el cambio. Payarola, quien se especializa en derecho penal, no cumple el mismo rol que Rosenfeld y su llegada al equipo legal habría sido una de las razones del cambio. Aunque algunos medios señalaron que su participación generó tensiones, la letrada insistió en que esto no afecta su amistad con Wanda.

Una decisión profesional de Wanda Nara, no personal sobre Ana Rosenfeld

Con estas declaraciones, Ana Rosenfeld dejó claro que su vínculo con Wanda Nara se mantiene firme y que la decisión de no representarla en esta causa fue estrictamente profesional. La abogada, reconocida por su trayectoria en temas de familia y mediáticos, refirmó que los lazos personales con la empresaria no se han visto afectados por este cambio.

De esta manera, Ana Rosenfeld desactivó las especulaciones y reafirmó que, aunque ya no será quien lleve adelante las causas legales de Wanda Nara contra Mauro Icardi, ambas seguirán cultivando una amistad basada en la confianza y el respeto mutuo.

N.L