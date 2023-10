Anabel Sánchez es una de las revelaciones del Bailando 2023 y la gente en las redes sociales la quieren mucho. Se caracteriza por ser ella la que diseña toda la ropa que usa y el vestuario del certamen no fue la excepción. La modelo compartió en sus redes sociales el paso a paso de cómo hizo su vestido para la gala.

Anabel Sánchez sorprendió a sus seguidores con el paso a paso del vestido que diseño para su gala del Bailando 2023

"Mi infancia... no recuerdo mucho de mi infancia, la verdad. Lo poco y nada que recuerdo es que siempre estaba sobre ruedas, todo el tiempo entrenando. Mi sueño era ser patinadora profesional, representar a la Argentina", le dijo a LAM la participante del Bailando 2023 con respecto a sus más grandes sueños.

Ella se hizo conocida por un casting que hizo para la prestigiosa revista Vogue vía Tiktok. La modelo siempre que puede habla de lo agradecida que esta por la oportunidad que le dio Marcelo Tinelli y suele compartir en las redes sociales lo feliz que se siente.

Así es el paso a paso del vestido que diseño Anabel Sánchez para su gala del Bailando 2023

Anabel Sánchez subió el paso a paso de cómo diseño su vestido para la gala del Bailando 2023 donde bailó Ballroom. "A veces me dan miedo mis sueños, sentir que son tan grandes y sentir que no voy a llegar. A más de uno nos pasa. Pero mirar hacia arriba y confiar, hace que todo se vuelva más liviano. Correr, escuchar y observar como una porque aún no es tiempo de disfrute, una nueva batalla comenzó", escribió junto a una foto del vestuario.

