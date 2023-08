Anabel Sánchez formará parte del Bailando 2023 y crece la expectativa a medida que se acerca la fecha de estreno. En esta oportunidad, los ojos se posaron sobre la joven porque fue ella quien se animó a darle tips de modelaje a Pampita y en redes sociales "la fulminaron".

A sus 18 años, Anabel se ha convertido en una de las caras más esperadas del certamen de baile que comenzará el próximo 4 de septiembre, siempre y cuando no haya ningún inconveniente que retrase su tan esperado debut en el show.

Qué dijo Anabel Sánchez sobre Pampita

La joven oriunda de San Francisco Solano compartió un emocionante video a través de las redes oficiales del programa, donde mostró sus avances en cuanto a su performance y caminata. "Acabamos de terminar de ver la caminata de Pampita y la caminata de Moria", introdujo Anabel, refiriéndose a las icónicas figuras de la televisión argentina.

En su análisis, Sánchez elogió diferentes aspectos de las caminatas de las dos famosas jurados. Resaltó la entrada elegante y segura de Moria Casán, mientras que aplaudió la sensualidad y el movimiento de caderas característico de Pampita.

Pero Anabel no solo se limitó a observar, sino que compartió un valioso consejo con ambas figuras, basado en su propia experiencia y en las recomendaciones que ha recibido. "Algo que siempre me aconsejaron y que también se los recomiendo a ellas, que es un tip que me corrigen mucho también, es el tema de los brazos y estirar bien las piernas, porque eso te hace ver como más alta ¿Puede ser?", afirmó la joven con entusiasmo. Además, confesó estar practicando este consejo a fondo.

El video de Anabel Sánchez no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios expresaron sus opiniones y expectativas ante su participación en el programa. Los comentarios variaron desde admiración por su audacia hasta apoyo total para que llegue lejos en la competencia. La joven ha logrado conquistar no solo a los espectadores, sino también a aquellos que forman parte del mundo del entretenimiento.

La cuenta regresiva está en marcha y los seguidores de Anabel Sánchez aguardan ansiosos su aparición en "Bailando 2023" y también, qué devolución le hará Pampita.