Analía Franchín estuvo como invitada en PH, Podemos hablar y en una conversación muy angustiante, narró con detalles el momento de zozobra que vivió al ver cómo su amiga, Vero Lozano, cayó al vacío sin poder hacer mucho.

Recordemos que Vero Lozano sufrió en febrero un accidente en Aspen, Colorado, cuando estaba arriba de una aerosilla y se disponía a subir a la colina para bajar esquiando. Debido al accidente, la presentadora debió someterse a una reconstrucción de sus dos tobillos y aún sigue en proceso de recuperación.

Analía Franchín relató con detalles la angustia que vivió al ver caer a Vero Lozano.

Analía Franchín contó que en la aerosilla estaban sentadas, la instructora, ella y Vero Lozano. Su angustiante narración dejó ver el momento tan complicado que tuvieron que vivir allí todas las personas testigos de ese instante.

“Fue desesperante y voy a tratar de no llorar porque me genera mucha angustia”. Analía entró a detallar el momento y comentó: “Cuando subimos (a la aerosilla) Vero quiso poner los bastones abajo de su cola para sentarse como le había indicado la instructora, pero cuando los quiso ponerlos horizontales, se le trabaron, chocaron contra el respaldo de la silla y nunca llegó a sentarse”.

Una vez empezó a andar el elevador, y Vero se quedó sin piso donde apoyarse, porque antes lo estaba sobre los esquís, ella giró para agarrarse de la silla, contó Analía. Sin que aún tomara mucha altura, le recomendaron que se tirara, pero en medio del angustiante momento, todo pasó más rápido de lo normal, expresó Franchín. “Éramos 30 personas gritando que pararan”.

En esos momentos, Vero le dijo a Analía que el trayecto era muy largo y la presentadora solo puedo decir que se quedara tranquila, que no la iba a dejar caer. “Desde el minuto uno supe que esto iba a terminar mal”, explicó la panelista, quién afirma sentir culpa de lo ocurrido. “No había una manera de bajarla sin que lastimara”.

“Cuando pararon ya estábamos muy alto y fue desesperante, yo veía la altura y vi que Vero quedó tranquila, porque sabía lo que se venía en un punto”, y continuó: “Me acuerdo que me agarraba muy fuerte y encima con una sola mano, porque yo también me tenía que agarrar para no caerme”.

“Esos segundos, estar en el mismo espacio, saber que yo no corro ningún tipo de peligro y ella sí... Es una desesperación, que una amiga esté ahí y no se pueda hacer nada. Hasta que se cayó y fue muy feo verla caer”, comentó Analía, casi al punto de llorar.

Analía Franchín defiende sus conocimientos en MasterChef Celebrity La Revancha

La panelista de “Flor de Equipo”, participa de MasterChef Celebrity La Revancha. Este domingo deberá volver a enfrentar a sus compañeros, para continuar en la competencia de cocina más vista en el país.

La nueva etapa del reality de Telefe, vive cada domingo una eliminación. El domingo pasado, Analía estuvo codo a codo enfrentada a la recién ganadora de la tercera temporada, Mica Viciconte, quien luego de una jornada intensa, quedó eliminada. Ahora Analía Franchín tiene una nueva oportunidad para demostrar que fue la segunda mejor cocinera en la primera temporada de MasterChef Celebrity.