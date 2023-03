Anamá Ferreira venderá su ropa de los ‘70 y '80 en una feria americana

Con todo el auge de la ropa vintage, siendo una de las tendencias del último tiempo, Anamá Ferreira decidió contribuir con sus prendas viejas y organizar un evento para ofrecer muchísimos diseños de sus años como modelo.

“Vendo todo: ropa, sombreros, carteras. Hay que renovar”, comunicó en su Instagram, revelando que tendrá lugar en su departamento, que queda en la Avenida Córdoba 966 y que será este viernes 17 y sábado 18, desde las 10 hasta las 17.

Anama Ferreira

En EPA, amplió sobre las prendas que va a ofrecer: “Toda esta ropa está impecable, colgada en mi casa. Me di cuenta que tengo ropa de los ‘70 y ‘80 que yo no uso”. A su vez, sostuvo que los precios de los zapatos comienzan en 4 mil pesos y que tiene más de 350 pares de primeras marcas, en distintos tipos y colores. Por medidas de seguridad, comentó que todos los que se presenten deberán traer su Documento Nacional de Identidad.

Anamá Ferreira

Nicolás Magaldi, periodista de América, le consultó sobre la verdadera razón detrás de la venta de todo su guardarropa, indagando si se trataba de una mudanza al exterior. “Pensé irme de mi casa, no del país. Yo amo a la Argentina, trabajo desde 1976. Soy una agradecida. Yo siempre me genero el trabajo, no estoy esperando en mi casa a que me llamen. Soy una emprendedora y tengo 10 escuelas de modelos”, respondió.

Finalmente, Anamá también destacó que todos los artículos están en perfecto estado y que, incluso, algunas prendas y carteras ni siquiera tienen uso.

H.O