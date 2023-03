Gran Hermano está siendo un éxito en las noches de Telefe y dio de qué hablar desde el primer día. Se dieron debates sobre el juego de los participantes, el romance entre Daniela y Thiago, el carácter de Alfa y el liderazgo de Romina, pero hasta el momento nadie habló de algo que remarcó Anamá Ferreira en Mañanísima.

Anamá sorprendió en el programa de Carmen Barbieri con una propuesta para el reality: "Me gustaría ver a un negro o una negra en Gran Hermano. Acá en la Argentina somos muchos negros, y también hay chinos. ¿Por qué no también un chino en el juego?".

Todos los participantes de Gran Hermano 2022

La modelo brasileña es abanderada del movimiento antirracista en Argentina. Hace unos años vivió un momento incómodo con Adriana Aguirre en el programa Está en tus manos de Edith Hermida por una situación de discriminación. Ferreira aprovechó para dar una enseñanza y pidió: "aprender que hay cosas que se dicen y están mal. Cuando alguien llega del trabajo y dice "uy, hoy trabaje como un negro", está mal".

Anamá Ferreira en Instagram

Con respecto al pedido que hizo al reality de Telefe, Anamá dijo "yo alguna vez cometí un error. Una vez me preguntaron por qué yo era la única modelo negra que había en este país. Y mi respuesta fue "porque debemos ser pocos negros en la Argentina". Entonces me llamaron de una asociación y me hicieron ver que estaba equivocada, que somos muchos más de los que imaginaba. Así que tranquilamente podría haber uno en el próximo Gran Hermano".

NL.