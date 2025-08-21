Pidieron que Andrea del Boca sea condenada a tres años y medio de prisión

La fiscal federal Fabiana León, pidió que Andrea del Boca sea condenada a tres años y medio de prisión por defraudación contra la administración pública. La petición, se da en el marco del juicio oral y público que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal n°7 que comenzó en marzo.

Andrea del Boca podría ser condenada a más de tres años de prisión

En la mañana de este jueves, Mercedes NInci anunció que la fiscal Fabiana León debía decidir si pedía la absolución o la condena de Andrea del Boca. Decía que esto se daba en el juicio oral por los fondos de la novela Mamá corazón.

Mercedes Ninci siguió el caso.

Algunas horas después, afirmaba que la fiscal había decidido pedir la condena de la actriz “por los fondos recibidos del ministerio de planificación para la realización de la novela Mamá Corazón”. “Pidió 3 años y 6 meses de prisión”, aclaraba. Sumado a ella, también se solicitó que se condene a los otros imputados por el caso, aunque a diferentes penas.

Mercedes NInci informó el pedido de la Fiscal.

La palabra de Andrea del Boca sobre el juicio

Hasta el momento, Andrea del Boca no ha emitido palabra alguna sobre lo sucedido. En su cuenta de Instagram, la actriz mantiene el silencio y no se muestra activa desde el 15 de junio, cuando le dedicó una publicación a su padre. “Te extraño. Extraño nuestras charlas, tus consejos, tu experiencia, tus palabras sabias.”, había escrito.

Sin embargo, semanas antes de que comenzara el juicio en el que acaba de ser pedida su condena, la actriz sí se había manifestado. “Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló”, había expresado en A la tarde.

En ese contexto, se mostró segura y confiada por lo que iba a venir. “Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa trasparencia. Será justicia”, concluyó.

En su última publicación, Andrea del Boca recordaba a su padre.

De esta manera, comienza a cerrarse el juicio contra Andrea del Boca por la novela Mamá corazón. Según Mercedes NInci, la actriz podría ser condenada a tres años y medio de prisión y encontrada como una participe necesaria del delito por el que se la imputa.