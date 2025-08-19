Así fue la reacción de Nicolás Vázquez al confirmar la infidelidad de Gimena Accardi

En julio pasado, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación tras 18 años de amor. La expareja sorprendió con un comunicado vía redes sociales y poco se tardó en crear diversas especulaciones sobre los motivos que los llevó a esta decisión. La teoría que más resonó fue la infidelidad, que apuntaban al actor aunque luego las acusaciones fueron contra la actriz, aunque ambos lo negaron.

A casi un mes de aquel momento, la información es contundente: Nico Vázquez confirmó la infidelidad de Gime Accardi. La actriz habría tenido una relación paralela y su expareja pudo conocer los detalles de aquel vínculo, según se reveló en LAM (América),

Nicolás Vázquez y la infidelidad de Gimena Accadi

Al momento de anunciar su separación, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi hablaron de un desgaste de la pareja tres 18 años juntos. Pero la decisión habría dado paso a que el actor conociese la verdad: ella tenía una relación paralela. El lunes por la noche. Ángel de Brito brindó detalles del detrás de la ruptura y confirmó que hay una tercera persona involucrada señalada como el amante de Accardi, pero también una cuarta ya que él tiene pareja.

"Él comenzó a notar otras cosas que no era la crisis del desgaste", contó Ángel de Brito al indicar que la crisis que atravesó la pareja duró un año, luego se tomó la decisión en la ruptura. En ese momento, Nicolás "se dio cuenta de que había otra persona en la vida de Gimena". En ese momento habría tardado poco tiempo en comprobarlo.

Según lo relatado por Yanina Latorre, tras la separación se comunicó con Vázquez y confirmó que él se había dado cuenta de esta infidelidad. Por su parte, el conductor señaló que ante las fuertes sospechas, pudo dar con las pruebas que confirmaron que esa relación llevaba meses de duración. Pese a que no se indicó el nombre del tercero en discordia, los relatores del hecho indicaron que se trata de un actor reconocido que compartió elenco con Gimena. A su vez, esta persona se encuentra en pareja.

Respecto a cómo está Nicolás con esta situación, el conductor contó: "Está destrozado y deprimido. La caretea porque es actor, fue políticamente correcto cuando habló, ahí no sabía, tenía la sospecha y después lo confirmó". De esra forma, dejó en claro que la confirmación de la infidelidad le llegó tras la separación.

“Nico habría llamado a una cuarta pata que sabía de la relación paralela. Luego habla con Gimena, ella lo confirma, y él le dijo que iba a hablar con la otra parte”, detalló de Brito. En esta instancia, el actor reaccionó buscando respuestas tanto por parte de la persona con quien compartió 18 años como por parte de este colega involucrado. Por el momento, no se conocen detalles sobre cómo había reaccionada la otra mujer involucrada.

Ante esta información, ni Nicolás Vázquez ni Gimena Accardi se pronunciaron al respecto. Se especula que la actriz hablará en el transcurso del día para contar su versión de los hechos.