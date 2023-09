Andrea Taboada y Ángel De Brito tenían una relación de amistad más allá de la laboral que tenían cuando la panelista estaba en LAM. Pero en el último tiempo, el periodista sorprendió a sus seguidores de Instagram diciendo que cortó la amistad que tenía con la ex angelita. En mayo de 2022, también habrían tenido una fuerte pelea.

Así fue la pelea que tuvieron Andrea Taboada y Ángel De Brito antes de distanciarse por completo

Así fue la pelea que tuvieron Andrea Taboada y Ángel De Brito antes de distanciarse por completo

La panelista que había dejado hace poco LAM y confesó una fuerte pelea que tuvo con el conductor en 2022. En conversación con Primicias Ya, Andrea dijo: "Ángel y yo nos queremos mucho. Los cruces que tenemos en el aire, a veces son en serio y otras veces nos miramos y nos entendemos, fluye esa parte. Pero sí, nos hemos enfadado mutuamente, aunque Ángel es el conductor y yo soy la panelista".

Así fue la pelea que tuvieron Andrea Taboada y Ángel De Brito antes de distanciarse por completo

"Cuando ocurrió lo de Yanina y mi situación personal, donde se mezclaron aspectos periodísticos y personales, hemos tenido conversaciones personales donde ambos nos dijimos cosas, pero prefiero mantener eso en el ámbito personal. Son experiencias de aprendizaje. Aunque somos siete personas junto con todo el equipo técnico y de producción, es como una familia que convive y atraviesa de todo", aclaró la panelista sobre una de las polémicas de Yanina Latorre.

Así fue la pelea que tuvieron Andrea Taboada y Ángel De Brito antes de distanciarse por completo

"Él me dice que soy dramática, y en realidad lo soy. Para mí, todo es una tragedia griega, lo cual puede complicar las cosas. Aun así, no hay nada que pueda romper nuestra amistad", dijo firme Andrea, que se mostró muy sorprendida cuando Ángel expuso que ya no son más amigos.

"Hemos tenido muchas peleas, incluso llegó a bloquearme en WhatsApp y armé un escándalo. Luego me desbloqueó, pero para mí fue una traición y una tragedia. Le dije que seguramente a Yanina no le haría eso, y así sucesivamente", finalizó Andrea Taboada en aquella entrevista de 2022 sobre una de las peleas que tuvo con Ángel De Brito.

AF.