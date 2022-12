Andrés Nara rompió el silencio y habló de todo, especialmente de la ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

El papá de la mediática brindó una nota con Socios del Espectáculo y se refirió a la polémica que enfrenta su hija con el deportista. Además, lanzó una tremenda frase contra su exyerno.

“Nosotros estamos en un contexto complicando con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él, pero no tengo nada contra él”, arrojó Andrés.

Luego, sobre la ruptura entre Wanda y el deportista, Andrés ratificó: “Están separados”, afirmó.

“Lo que me importa es ella y que los chicos estén bien. A ella la veo feliz. Segura. Ella siempre fue muy segura”, dijo sobre su hija mayor y cerró: “Las dos están muy bien. Son chicas muy seguras y siempre lo fueron”.

El reencuentro de Andrés Nara con Wanda Nara y sus nietos

En la misma nota, Andrés Nara habló sobre la reconciliación con Wanda Nara, después de años de estar peleados.

“No conocía a mis nietas. Con Wanda ni bien nos vimos fue como si no hubiera pasado ni una hora. Estuvimos toda una vida juntos y yo siempre estuve al lado. Pasaron muchas cosas en el medio y nos pasa día a día”, aseguró.

Luego habló de su relación con su ex, Nora Colosimo, luego de que pasaran Navidad todos juntos. “Con Nora estamos bien, nos mandamos mensajes y estuvimos juntos todos, lo que es muy raro. Estaba Zaira con los chicos, Wanda con los otros cinco”, contó.