Ángel de Brito confesó cuál fue la peor angelita que contrató: “Es mala compañera”

Ángel de Brito es una de las figuras más importantes en el mundo del periodismo de espectáculos. Junto a sus angelitas, siempre están buscando la última primicia y opinando de los últimos temas que involucran a la farándula. Es por eso que ser panelista de LAM no es tarea menor y muchas periodistas han ocupado esa silla, sin embargo, el conductor no tuvo problema en calificar a las que pasaron por ese cargo y definir cuál fue la peor de todas: “Fue mala compañera”.

En una entrevista con Desayuno Americano, de Brito habló sobre las panelistas que pisaron su programa: “Ahora perdí la cuenta de cuántas angelitas pasaron por LAM, pero vamos más de 105 o 110. Vinieron muchas suplentes...”, comenzó.

Ángel de Brito.

Pamela David rápido le preguntó sobre todas estas angelitas: “La pregunta es, ¿a quién no volverías a convocar?”. Un tanto dubitativo, Ángel empezó a responder: “No sé si dos... No tengo dos, con una...”.

De todas maneras, en un momento el nombre de Nancy Pazos se escapó de su boca, haciendo referencia a la consulta de Pamela David. “Porque fue mala compañera con todos. Yo volvería a trabajar con ella, no tengo problema. Es funcional, buena mediática, es una ex periodista interesante”, aclaró, haciendo énfasis en que, si bien él no tuvo un problema puntual con Pazos, no la elegiría de nuevo ya que el resto de sus compañeros de piso no compartieron una buena experiencia.

Nancy Pazos.

Ángel luego explicó por qué se refirió a ella como ex periodista, indicando: “Ex periodista porque subió un escalón, ahora es panelista. En la radio no la escucho”. Además, dio detalles sobre el comportamiento de Nancy en su programa. “Se portó mal con todos, entonces... Mirá que hay gente que vino y se portó mal. Tuve a Graciela Alfano, tuve de todo”, lanzó sin miedo a las consecuencias de sus filosas palabras.

Para concluir, Ángel de Brito comentó a qué angelita le gustaría volver a tener en LAM. “Me gustaría volver a traer al panel a Analía Franchín. La pasamos re bien. Trabajamos muchas veces, acá en América, en el 13 y me encanta Analía”, confesó sobre su colega, con quien claramente tuvo una experiencia muy distinta a la que tuvo con Nancy Pazos.

H.O