Ángel de Brito apuntó contra Viviana Canosa: "Ella no se banca la vuelta"

Viviana Canosa y Ángel de Brito en algún momento tuvieron una relación de amistad que se diluyó y quedó en la nada misma. El conductor ya no quiere saber nada con la polémica periodista, a quien considera una persona traicionera que lo defraudó. Y aunque ella jura que lo quiere y que le gustaría sentarse a charlar sobre las diferencias, él no tiene ninguna intención de hacerlo.

Ángel y Viviana trabajaron juntos en el pasado.

Pero más allá de la distancia personal, también hay muchas otras en el plano laboral que ambos comparten. De Brito no comulga para nada con la Canosa que surgió en pandemia, rebelde, polémica y confrontativa. En realidad, lo que no comparte es que le guste atacar, pero no soporte que se lo devuelvan.

Ángel en LAM.

Ángel de Brito fue invitado a 'Desayuno Américano', en el programa tuvo una extensa entrevista en donde le preguntaron por las polémicas declaraciones que hizo Viviana Canosa en torno a la salud de la hija de la vicepresidenta y el conductor de LAM respondió sin filtro.

Imagen promocional del nuevo programa de Canosa.

"Ella siempre camina por la cornisa al borde de caerse... le gusta meterse con todos, pero no le gusta que se lo hagan a ella, no se la banca". Por último, cerró categórico: "No comparto lo que dice, pero insisto: Canosa no se banca la vuelta".

¿Qué paso entre Viviana Canosa y Ángel de Brito?

Viviana Canosa y Ángel de Brito solían ser buenos colegas, sin embargo, esa relación se perdió y el conductor de LAM no tiene ningún problema en hablar de eso. Hace años que cada vez que le preguntas sobre la periodista, Ángel contesta lo que realmente piensa de su ex amiga.

"Trabajé impecablemente durante 10 años con ella, hasta que un día decidió echarme. Se hizo la desentendida, me dijo que iba a tratar de ver qué pasaba y nunca más me llamó. Luego estuvimos peleados un tiempo, hicimos el Soñando por Bailar en los estudios de El Trece sin hablarnos", explicó en 2022.

El enfrentamiento revivió cuando Canosa renunció a América en medio de un escándalo en donde acusó que había sido censurada. De Brito la contradijo y ella se enfureció, le respondió y terminó metiéndose con cuestiones personales muy fuera de lugar que a él le demostraron una vez más que haberla tildado de traidora, para él, no había sido un error.