Mónica Farro habló hace algunos días sobre un conflicto que se generó en la obra que está haciendo en calle Corrientes. Resulta que la vedette uruguaya aseguró que se enfrentó con Miguel Ángel Cherutti luego de que el actor decidiera bajarse de la obra, de la cual era protagonista, sin previo aviso.

Según Mónica Farro, el hecho de que Miguel Ángel Cherutti decidiera bajarse de la obra afectó a todos sus compañeros, porque los dejaron sin trabajo. "Son dos cosas diferentes. Lo de San Telmo Show, en el Moliere, era los miércoles. Estábamos al día, pero Miguel se bajó y nos dejó a todos sin trabajo. Se bajó la obra", denunció en Intrusos, el programa de Flor de la V.

Mónica Farro

"Después fuimos a calle Corrientes donde me deben cuatro funciones, a Miguel creo que dos. Él un día dijo 'no vengo más' y no vino más", expresó Mónica Farro con bastante ira por la actitud de Miguel Ángel Cherutti. Ahí mismo, Pablo Layús se comunicó con el actor y le dijo: "Me dice Cherutti que se fue por un tema económico, es la verdad. Con el elenco está muy bien. En San Telmo levantaron ellos porque no fue gente".

Sin embargo, Mónica Farro no creyó mucho la versión de Miguel Ángel Cherutti y le comentó que no fue eso lo que le comunicaron de la producción de la obra. "A nosotros nos dijeron que se levantó porque Miguel se bajó y tenía otra cosa los miércoles. Miguel nunca nos habló... se fue del grupo hace bastante, antes de bajarse de la obra", lanzó picante.

Por supuesto que en Intrusos fueron a buscar a Miguel Ángel Cherutti para que de su versión de los hechos, luego de la tremenda denuncia de Mónica Farro.

Marquesina de la obra de Miguel Ángel Cherutti y Mónica Farro

La dura respuesta de Miguel Ángel Cherutti a los dichos de Mónica Farro

Luego de los tremendos dichos de Mónica Farro, en Intrusos lo fueron a buscar a Miguel Ángel Cherutti y él no dudó en desmentir todo lo que planteó la vedette. "Vi la nota. Simplemente quiero aclarar que la obra arrancó en mayo, en Moliere, San Telmo, y en Casablanca se iban a hacer dos días, miércoles y jueves. Después se pasó a hacer un solo día porque la cosa no funcionaba", explicó.

Además, desmintió lo que dijo Mónica Farro sobre su baja de la obra y que eso habría generado que muchos compañeros se queden sin trabajo. "No, no, no, lo que dice ella es es una mentira total. Al contrario, tengo testigos y también Mónica estuvo en la reunión. Nos citó uno de los productores que nos dijo que como había falta de público, íbamos a levanta Casablanca y seguíamos con el Moliere", sentenció.

"Se siguió 15 o 20 días más y después la levantaron ellos (productores). En junio se comienza a hablar de la calle Corrientes, que es lo que se estaba haciendo hasta ahora en el Multiescena, y yo notaba que había mucha falencia en la producción", expresó Miguel Ángel Cherutti.

Tango y Burlesque

En este sentido, Miguel Ángel Cherutti pasó a enumerar las falencias de la producción de la obra que estaba haciendo con Mónica Farro. "No había publicidad, no había marquesina, la gente no estaba enterada donde estábamos. Eso hay que decirlo. Si vos no tenés una buena prensa, una marquesina, un fichaje en calle Corrientes, publicidad... es obvio que un espectáculo de revista elite tiene que tener esa jerarquía", remarcó.

Desde la experiencia, Miguel Ángel Cherutti planteó cómo es que se debería producir un espectáculo de revista. "Yo realmente decía 'si no me están pagando, me están debiendo, ¿para qué estoy acá?'. Además, yo también perdía de hacer shows. Cuando vos hacés un espectáculo de revista, tenés que hacer una cierta espalda. Si no tenés una cierta espalda, no produzcas", aconsejó.

Por último, cerró: "En textuales palabras pregunté '¿voy a cobrar este fin de semana lo qué me deben?'. No me dijo nada y entonces le dije 'mirá, mejor lo terminamos acá y lo cortamos porque se que no voy a cobrar nunca más acá'. Las cosas se hacen correctamente, no me cabe la menor duda que Adriana (productora) fue poco profesional".

NL.