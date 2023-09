Los rumores de una posible separación entre Nito Artaza y Cecilia Milone han sacudido el mundo del espectáculo. A medida que las especulaciones sobre su relación crecen, se reveló el motivo detrás del enojo de la actriz, que ha llevado a cuestionar el futuro de la pareja. El matrimonio ya había enfrentado fuertes crisis previas a la actual, debido a problemas internos.

Nito Artaza y Cecilia Milone

A pesar de que tenían planes de renovar sus votos matrimoniales en 2024, los rumores apuntan a que este objetivo podría quedar en el olvido debido a una supuesta crisis que los mantiene distantes. En el programa "Run Run del Espectáculo", Lío Pecoraro y Fernando Piaggio revelaron detalles íntimos de la pareja.

Los motivos de separación de Nito Artaza y Cecilia Milone

El gran problema que podría llevar al divorcio parece ser la ausencia de Nito Artaza en la última función de la obra "Drácula", en la que Cecilia Milone tenía un papel destacado. Esto enfureció a la actriz, quien no dudó en expresar su enojo en las redes sociales.

"Yo no quiero explicación ni consuelo, sólo tengo un corazón ¡y está en duelo!", expresó Milone. Sin embargo, la actriz aclaró que la falta de acompañamiento de Nito Artaza al show no fue el detonante de su separación.

Cecilia Milone y Nito Artaza

Asimismo, el programa manifestó que un testimonio cercano a la pareja habría confirmado la separación. "Una persona escucha a Nito Artaza que él está separado de Cecilia Milone. Alguien muy cercano escuchó y le contó a Lorena Paola que no estaban en crisis, sino que estaban separados". Lorena Paola confirmó que la información dada era verídica, indicando que el matrimonio estaría viviendo por separado debido a compromisos laborales y crisis internas.

En medio de la polémica, Cecilia Milone expresó su profundo disgusto y descontento por la falta de apoyo de Nito Artaza en la función de “Drácula”. "Me parece mal que no haya estado en la última función de Drácula. Me pareció horrible y de mal gusto, porque estaba programado”, comentó la actriz.

P.C