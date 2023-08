Si bien no se siente en un cien por ciento, Constanza “Coti” Romero dice que de a poco recuperó su brillo. Destaca que el tratamiento médico, su familia y bailar la ayudaron a salir de la depresión que padeció meses atrás:“En un momento sentí que toqué fondo. Todavía tengo las cicatrices donde me corté el brazo en plena crisis. La pasé muy mal, a veces no podía respirar. Mis afectos, la terapia, la medicación y principalmente ir a los ensayos del ‘Bailando 2023’ . El baile volvió a encender mi luz".

Y mientras Coti se prepara junto a su bailarín Jitsu Díaz y su coach Sol Ruggeri para el certamen conducido por Marcelo Tinelli, que debutará el 4 de septiembre por América TV, analiza la convocatoria de Nito Artaza para hacer teatro en Mar del Plata:"Fue muy linda la reunión con Nito, me dijo que me había visto en la casa y que le gustaba mi juego. Que hace bastante quiere que trabajemos juntos. Estamos hablando para hacer teatro en el verano en La Feliz junto a figuras súper reconocidas. Me convocó como atracción principal y todavía no caigo. La idea es que me vea ahora en el Bailando, por eso, me voy a centrar en eso. Me manifestó su apoyo en el reality como representante de nuestra misma provincia, Corrientes... Quedamos en volver a juntarnos más adelante. Me encantaría que se concrete".

Coti dio detalles de su situación sentimental

A más de dos meses de separarse de su excompañero de “Gran Hermano 2022”, Alexis “Conejo” Quiroga, Coti confiesa en exclusiva para Caras que está soltera y desmiente romance con el periodista deportivo, Gastón Edul:"No salgo con nadie. Con Gastón no hablé más, sólo fue en un momento que acordamos hacer un Ping Pong de fútbol. Y después nada más. Con "El Cone" hoy siento que la separación es definitiva pero no sé qué tiene la vida previsto para mí en el futuro. No cierro ninguna puerta: estoy abierta a las sorpresas y dejo que fluya".

Por otro lado, Coti Romero destaca que se organiza para visitar a sus familiares cuando ellos no pueden visitarla. “Es muy importante la contención de mis afectos. A veces vienen ellos y otras veces voy yo para allá. Sin mi familia hubiese sido todo más complejo, mi mamá estuvo conmigo varias semanas en mi departamento y ahora viene una amiga. Me apoyan en todos mis sueños, somos muy unidos”, concluye mientras a su vez desea en el futuro terminar su Licenciatura en Kinesiología y estudiar Escribanía.

Fotos: Fede de Bártolo

(Producción: Sol Miranda)

Agradecimientos: Agente publicitario y estilismo: @ninayjooo. Locación: @maisoncavalo. Peinado: @exhalapeluqueria. Makeup: @coniperez.makeup. Joyas: @joyaseuro. Total look: @locasdeamorok @maikanderwear @urbanastyle_. @cotyrommero.