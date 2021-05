Angel de Brito contó que se vacunó contra el Coronavirus: "Es muy movilizante"

Angel de Brito sorprendió a todos en el día de ayer al anunciar en sus redes sociales que se vacunó contra el Coronavirus. El conductor viajó a Miami, en donde todos pueden adquirir la vacuna contra el virus sin importar la edad.

"Finalmente, me pude vacunar. Estoy muy contento pero es muy movilizante! Les voy a ir contando detalles pero ahora me toca descansar un rato. Mañana (por el lunes) temprano, los espero en @losangales_ok como siempre!", escribió.

Les aclaro a los que me preguntan, que me vacuné en EEUU.

Mañana, les cuento detalles. https://t.co/f51pZhhhGp — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 3, 2021

La noticia generó mucha confusión y algunas polémicas entre los internautas, debido a que el periodista tiene 44 años y no presente ninguna enfermedad preexistente. Al ver el revuelo, rápidamente Angel aclaró que efectivamente se dio la vacuna en Miami.

Ángel de Brito sobre su aislamiento: "Duermo pésimo, sufro ansiedad"

Angel de Brito estuvo aislado después de tener contacto estrecho con una persona que tenía síntomas de Coronavirus. El conductor habló desde el confinamiento y relató sus sentimientos.

De Brito salió al aire en su programa El Espectador, que conduce junto a Pía Shaw y Pilar Smith en la CNN Radio: "Estoy mal" arrancó el conductor y continuó: "La verdad... dormí pésimo. Me puse ansioso y en un momento me llené de nervios Por suerte fìsicamente me sentí muy bien, pero en un momento se hace muy largo. Además, creo que influyó ese cambio tan potente de horario porque el domingo me acosté a cualquier hora y me levanté dos o tres horas antes que de costumbre".

"Ordené, limpié, hice 9.000 cosas mas, miré todas las series que había dejado pendientes pero llega un momento que no sabés qué hacer" aseguró.