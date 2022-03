Ángel de Brito contó todo sobre su salida de El Trece: "Se portaron mal"

Ángel de Brito habló en exclusiva con María Laura Santillán para Infobae y contó la verdad detrás de su salida de El Trece.

Después de su debut en América con LAM, el conductor se refirió a las internas que lo llevaron a dejar el programa con más éxito de la emisora.

"Del Trece me fui por varios motivos. En principio por el descuido que tenía el programa. Era el programa que le ganaba a la competencia, el único del canal, las mañanas del Trece estaban muertas y en los últimos tiempos me parece que el programa no merecía un cambio de horario, falta de atención, de promoción. Yo siento que lo di todo y me parece que las condiciones no estaban dadas para seguir", contó Ángel de Brito.

Ángel de Brito junto a María Laura Santillán.

Luego, el conductor de LAM siguió sumando testimonios sobre los motivos que lo llevaron a renunciar. "Hay cosas que me enojaron. Pero porque se portaron mal, fue el canal como grupo una vez que terminó el programa", disparó y aseguró que la peor actitud en El Trece fue "tratar de cortarte las posibilidades de trabajar en otro lado".

Ángel de Brito habló de la traición

Sobre esta abrupta decisión de terminar LAM, Ángel de Brito fue contundente y aseguró que recibió diversas propuestas.

"Cuando anunciamos el fin de LAM todos los canales nos llamaron para trabajar", dijo sobre lo que sucedió después de anunciar la partida.

Ángel de Brito en el debut de LAM.

Luego, apuntó directamente sobre la traición y disparó con crudeza. "Es muy común, es parte de la competencia. Pero siento que como persona, como periodista, como empleado, no me lo merecía. Porque yo di todo para el canal. Soy muy leal con mis amigos, con mis empleadores, con mis compañeros, y cuando siento que me traicionan, no hago una guerra ni nada, se me cae esa persona, se me cae lo que yo pensaba de esa persona y se cortó la confianza", siguió.