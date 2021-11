Ángel de Brito cruzó a Rodrigo Lussich luego de que criticara a LAM 

Ángel de Brito parece no tener paz entre sus colegas. Primero mantuvo una tensa relación con Jorge Rial durante varios años, pero parece que esta relación se calmó. Por otro lado, Pampito advirtió al jurado de La Academia sobre las declaraciones que hizo Rodrigo Lussich sobre LAM en una entrevista. El conductor de Los Ángeles de la Mañana aprovechó la red social del pajarito para responderle.

“No me gsta. LAM es el debate exacerbado, la cosa despreciativa de adjetivar y subestimar a la gente. Definen a Fulano o a Mengano como fracasados. Bajan línea desde un pedestal y hay mucho de dedo acusatorio. Les va muy bien, y tienen buena producción, invitados y primicias. Pero el tono de 'yo soy el que me las sé todas' no me lo creo” confesó Lussich en una entrevista.

La cuenta @Dcevampiro publicó en su perfil la polémica nota del conductor de Intrusos, y la acompañó con un mensaje en apoyo a De Brito. “Pero @rodrigolussich no es el pelotudo que define a los famosos como ‘basuras’ a las chicas como ‘mujer con sorpresa’ a la gente mayor como ‘viejas y momias’ o ‘amargos’, ‘culos con rosca’, o se ríe de personas con enfermedades terminales? Que tupé criticar a @AngeldebritoOk” expresó.

“En serio? Mira vos” escribió Ángel De Brito al retwittear la publicación de @Dcevampiro. Luego en otro tweet, el conductor de LAM agregó: “Estoy acostumbrado. Lluvia de corazones”. Así, el jurado de La Academia recibió una lluvia de tweets de apoyo por parte de sus seguidores.

Ángel de Brito le tiró un palito a Jorge Rial después de confirmar el embarazo de Isabel Macedo:

Ángel de Brito y Jorge Rial mantuvieron una tensa relación durante los últimos años. El ex conductor de Intrusos le prometió al jurado de La Academia que lo iría a visitar en Los Ángeles de la Mañana y le llevaría un capítulo de su libro para mostrárselo a las panelistas. Luego de que el periodista confirmó el embarazo de Isabel Macedo, el conductor de LAM le tiró un palito.

En el día de ayer, Jorge Rial contó la primicia en su programa radial Argenzuela, que se emite por Radio 10. Según Rial, Juan Manuel Urtubey e Isabel Macedo, confirmaron la noticia a su círculo más cercano.

“Isabel Macedo va a tener un segundo bebé” aseguró Mariana Brey en el ciclo de El Trece.

“Si, lo contó mi amigo Jorge” comenzó diciendo con ironía Ángel de Brito en LAM. Y agregó: “Tuvo una primicia después de mucho tiempo”.

En las últimas horas, el jurado de La Academia también confirmó la negativa por parte de Rial ante los rumores de crisis que enfrenta con su pareja, la nutricionista Romina Pereiro.

