El mensaje de Zaira Nara en medio de la crisis con Jakob Von Plessen.

Tras descubrir que su marido Jakob Von Plessen fue cómplice absoluto del encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez, Zaira Nara atraviesa un momento complicado con su esposo y ya no usa el anillo de compromiso debido a la crisis que viven. Ahora en las últimas horas compartió una llamativa historia en su cuenta de Instagram.

La conductora lanzó una sorpresiva reflexión en inglés: “Sometimes people are beautiful. Not it looks. Not in what they say. Just in what they are” que significa “A veces las personas son hermosas. No se ve. No en lo que dicen. Sólo en lo que son”. ¿A quién fue dirigido el mensaje? ¿Tomará nota Jakob?

Hace unos días sonó fuerte el rumor de que Zai y Jacob se había separado definitivamente por este hecho que tanto dolor le causó a la conductora y modelo, pero en las últimas horas fue bajando el tono de la noticia y ahora se habla sólo de una fuerte crisis. ¿Qué pasará?

Zaira Nara y Jakob Von Plessen estarían separados, después de que él fuera apuntado como cómplice de Mauro Icardi para su encuentro con La China Suárez en París. Si bien la hermana de Wanda Nara no habló al respecto, pero tuvo un gesto que confirma el distanciamiento.

La modelo aún no hizo mención a la escandalosa vida amorosa de su hermana, Wanda Nara. Pero si en los últimos días, ella mostró que su matrimonio estaría en crisis debido a las acusaciones en torno a su marido y a las confirmaciones de su ex cuñado en LAM.

La modelo dejó de usar su anillo de compromiso con el polista. Mediante sus historias de Instagram, Zaira Nara se dejó ver con las manos desnudas y sin nada puesto. De esta forma da a entender que se encuentra soltera.

Semanas atrás, la conductora llevaba un anillo en su dedo anular al igual que su marido y padre de sus hijos, Malika y Viggo.

