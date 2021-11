El marido de Zaira Nara habría dormido en un auto para cubrir el encuentro de Icardi y la China.

El wandagate que comenzó hace semanas desde que Wanda Nara descubrió detalles de una relación oculta por lo menos por mensajes de texto entre su marido Mauro Icardi y la China Suárez, sigue dando que hablar. En esta oportunidad, Yanina Latorre en "LAM" reveló detalles de que hizo el marido de Zaira Nara Jakob Von Pessen la noche en la que habría ayudado al jugador para encontrarse con la actriz.

"No sé que dirán Wanda y Zaira pera a mi me contaron que el pobre Jakob tuvo que dormir en su auto toda la noche cuando la China y Mauro se habría encontraron. El lo habría pasado a buscar por la concentración del PSG y lo habría llevado al hotel donde sucedieron aparentemente los hechos", comenzó contando.

"Resulta que Wanda tiene la casa llena de cámaras entonces Jakob le habría dicho a Mauro, 'mirá yo no puedo volver sólo porque en las cámaras está que salimos los dos y si vuelvo solo y revisan las cámaras se vana dar cuenta de todo' dijo Yanina que el marido de Zaira Nara le habría dicho al esposo de Wanda.

¿Qué dirán Zaira?

Zaira Nara rompió el silencio sobre el escándalo de la China Suárez e Icardi que involucró a su pareja

Zaira Nara rompió el silencio en medio de la polémica de Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez. Tras las versiones que ponen a Jakob Von Plessen como encubridor del deportista, la modelo salió a decir su verdad.

Fue a través de "Los ángeles de la mañana" que la conductora comentó lo sucedido a través de mensajes. “Granata dijo que el padre de sus hijos era cómplice de Icardi en el ‘amantazgo’ con la China. Les leo textual lo que me dijo”, señaló Ángel de Brito en su programa.

“No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado”, leyó el conductor. “Yo de ella no sé qué pensar”, siguió leyendo De Brito. “Y ahí no me contestó más. Bah, me contestó algo más, pero no lo voy a leer”, acotó dejando varios secretos guardados.

Sobre el posible conflicto de pareja con Jacob Von Plesse, Ángel aseguró: “Me dijo ‘no quiero meterme’, no me dijo si se peleó o no. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo”.

