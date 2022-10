Ángel de Brito durísimo contra Wanda Nara: "No sabe qué hacer"

Ángel de Brito interactuó con los seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram desde su clásico "angelresponde". Fue allí que los internautas preguntaron cómo sigue la relación con Wanda Nara.

Sin nada que esconder y con total sinceridad, Ángel de Brito compatió las respuestas con el público. En principio le preguntaron si habla con Wanda Nara, "La última vez me dijo 'preguntame si no sabes algo'. Unos días después le pregunté y no me contestó", expuso el periodista.

La publicación de Ángel de Brito.

Como si eso fuera poco, seguido a eso un seguidor le preguntó si vio el vivo en el que Wanda comentó que si Kennys Palacios saldría con Ángel de Brito, sería la peor traición que podría hacerle. "Jajaja no. No sabe qué hacer para salir en 'LAM'", sentenció el conductor.

Así fue como Ángel dejó expuesto su pensamiento sobre el comportamiento que tiene la empresaria últimamente para con él. Cabe recordar que la última interacción que tuvieron se dio a través de Twitter donde Wanda le dijo que cuando no sepa algo de ella le pregunte. Situación que mencionó el periodista al contar que lo hizo y no recibió respuesta.

La respuesta de Ángel de Brito.

Ángel de Brito reveló a quién prefiere entre Wanda Nara y la China Suárez

Desde que salió el escándalo del Wandagate, el público suele tomar partido por Wanda Nara o por la China Suárez. Un seguidor aprovechó el "angelresponde" para preguntarle a Ángel de Brito de qué lado está él.

Con un video en el que se ven árboles a lo lejos, el conductor de "LAM" respondió: "De acá a los árboles, Wanda". De esa forma aclaró que más allá de que la comunicación con la empresaria no sea óptima, la prefiere a la hora de tener que elegir entre la actriz y ella.