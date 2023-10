El Bailando 2023 sigue dando de qué hablar, en esta oportunidad fue Juliana Díaz quien quedó expuesta en vivo, luego de que Ángel de Brito sacara a la luz una conversación privada que compartieron en el camarín de maquillaje del certamen.

Marcelo Tinelli le consultó a Juliana Díaz si estaba de novia, ya que su separación de Maxi Guidici evidentemente no tiene vuelta atrás, pero cuando la participante del Bailando 2023 aseguró que está sola y sin apuros, Ángel de Brito reveló quién le gusta.

Ángel de Brito expuso a Juliana Díaz

"Marcelo, a Juli le gusta alguien de acá", expresó Ángel de Brito en primera instancia y seguido a eso aclaró que no se trata de Tinelli. "Es Hoppe", aseguró el conductor de LAM. Esta confesión hizo reaccionar a Pampita: "A Hoppe no lo toquen, tiene una novia divina, no le histeriqueen".

Por su parte, Federico Hoppe confirmó que está muy bien en pareja con Macarena Rinaldi. "Me dijiste en esa misma charla, 'me encanta el perfume de Hoppe'", agregó Ángel de Brito dejando en evidencia una vez más a Juliana Díaz.