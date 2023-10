En las últimas horas, trascendió unas series de denuncia cruzadas entre Juliana Díaz y Camila Lattanzio por un polémico video que grabó la participante del Bailando 2023 con su exnovio Maxi Guidici. La ex Gran Hermano reveló cómo se originó las imágenes y cómo se filtro las postales.

Juliana Díaz reveló en LAM cómo se originó el polémico video con Maxi Guidici

"Contame un poco sobre las denuncias con tu celular. Apareció un video de Maxi y vos discutiendo en la cama. ¿Lo grabaste vos?", le consultó Ángel De Brito. "En realidad esto es de hace muchos meses, de principio de año, porque vi muchas cosas que no me gustaron, fue de común acuerdo grabarlo. El video era para ver quien tenía razón, una pavada", explicó la ex hermanita.

"Fue una actitud tóxica, no hubo golpes, ni nada. Pasó algo puntal y decidimos filmarlo. Sacando todo eso de lado, hay algo gravísimo que paso es que ese video no fue difundido, entregado, enviado a nadie. Cuando Camila me amenaza, me extorsiona en un vivo del Debate del Bailando. Que dice 'Si yo muestro un video te arruino la carrera. Era esto", agregó la participante del Bailando.

"No nos separamos por Camila. Cami me dijo que tenía buena onda con su ex, que era hacker y que podía recuperar mi cuenta. Le di mi contraseña por desesperada porque era mi fuente de trabajo. Confirman que Cami fue la que entrega el video. Cuando ella me amenaza en vivo y me doy cuenta de que video es, dije para esto no fue enviado a nadie, evidentemente alguien me lo sacó", cerró Juliana Díaz sobre el polémico video con Maxi Guidici.

AF.