Angel de Brito contó por qué mantiene en total hermetismo su vida privada

Ángel de Brito en una nueva edición de #ÁngelResponde, su segmento en Twitter en el que les permite a sus seguidores hacerle preguntas, explicó por qué resguarda tanto su initimidad.

"¿Cuándo vamos a saber algo sobre tu vida privada?", le preguntaron.

Tajante, el periodista contestó de forma contundente: "No comercio con mi vida privada. No hago libros, ni revistas, ni programas sobre eso; no necesito ni quiero".

No comercio con mi vida privada. No hago libros, ni revistas, ni programas sobre eso. No necesito ni quiero https://t.co/JGqWp5f4DI — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 6, 2020