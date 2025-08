Vestido estilo kimono: el original look de Letizia Ortiz que rompe con su habitual estilo

Letizia Ortiz suele llevar un estilo sofisticado y moderno, que equilibra la sobriedad que exige su rol institucional como reina de España y su pasión por las tendencias actuales. Sin embargo, la monarca rompió con su estética habitual y se animó a llevar un look más jugado que no pasó desapercibido durante su paso por Tenerife.

La prenda estampada y original que lució Letizia Ortiz

Esta semana, Letizia Ortiz estuvo a cargo del encuentro anual que realizan los directores de centros del Instituto Cervantes en la Universidad de La Laguna en Tenerife. Esta institución es pública y fue creada en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español, estando presente actualmente en 88 ciudades de 45 países del mundo.

Para esta oportunidad, la reina consorte decidió apostar por un look diferente en ella que hizo destacar aún más su presencia. Se trata de un outfit que tuvo como total protagonista a un vestido estilo kimono porque también se lleva cruzado y posee mangas largas.

Su tono coral con estampado floral de color rosa empolvado y su lazo en la cintura, que ayuda a definir su silueta de forma elegante, son detalles que se destacan en este diseño que eligió la esposa del rey Felipe VI para presidir la reunión en el reconocido establecimiento educativo.

Letizia Ortiz (Foto: Casa Real de España)

En las imágenes que compartió la Casa Real de España en Instagram se puede apreciar que la prenda es larga hasta rodilla y que su falda al ser holgada aporta movimiento y frescura. Como calzado, Letizia Ortiz escogió stilettos con punta triangular en tonalidad nude, los cuales estilizaron su figura y lograron no competir con el original atuendo.

Una vez más, Letizia Ortiz llevó una vestimenta acertada ya que el ítem fashionista con base vibrante y delicadas flores, que lució en esta oportunidad, es ideal para un evento de día y al aire libre. Así, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía se animó al color sin perder formalidad y cautivó a todos en las redes sociales.

Letizia Ortiz (Foto: Casa Real de España)

Un detalle no menor es que no llevó accesorios, ni aros, ni collar, como otras veces. Esta decisión podría estar relacionada a la estética minimalista que se impone poco a poco en el mundo de la moda. El objetivo es dejar la atención en la ropa y los zapatos. Una tendencia que Letizia Ortiz no dudó en seguir y con el look adecuado.

Letizia Ortiz (Foto: Casa Real de España)

Para completar su estilismo: lució su cabello suelto, con ondas suaves y raya al medio, y un maquillaje natural. De esta manera, Letizia Ortiz apostó por un original look que rompe con su habitual estilo y está compuesto por un vestido tipo kimono con estampado floral.