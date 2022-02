Ángel de Brito reveló los detalles de la pelea de Jorge Rial y "La Negra" Vernaci

Instagram

Ayer salió a la luz la escandalosa pelea que tuvieron Jorge Rial y "La Negra" Vernaci en los pasillos del edificio de Uriarte, pero fue Ángel de Brito, el único que dio a conocer los detalles de la fuerte discusión que tuvieron ambos a los gritos, sacándose en cara códigos profesionales.

"Rial fue elegido como nuevo conductor de 'Sobredosis de TV', que el año pasado hizo Vernaci y antes Rubinska", comenzó diciendo Ángel de Brito cuando informó el motivo de la pelea entre Jorge Rial y su colega que estaba enfuerecida porque el conductor no le había contado que estaría al frente del programa.

"La Negra" Vernaci

Vernaci le dijo que hablen cuando se cruzaron a la salida de la radio y Jorge Rial le respondió que no podía, por lo que "La Negra" le dijo "¿Qué, vamos a hablar cuando vos querés? Que pedazo de garca que sos", a lo que el periodista le respondió: "Vos te escondes puteando en el micrófono y ahora querés hablar?".

Jorge Rial le aclaró: "Yo a vos no te conozco, no soy tu amigo, no tengo que avisarte que voy a hacer el programa", pero a pesar de que Carlos Infante, jefe de ambos, se hizo presente para intentar calmarlos, Vernaci se fue insultándolo: "Forro, fracasado, pelotudo".

Jorge Rial

"La Negra" había dicho en su programa que hubiese sido un lindo gesto de parte de Jorge Rial, contarle que sería él quien estaría conduciendo el programa, no por obligación, sino por una cuestión de códigos, afirmación con la que el conductor no estuvo de acuerdo y se lo aclaró.

El conflicto inicial se dio cuando Vernaci quiso hablar con él y Jorge Rial le mandó a decir que lo llamara por teléfono, entonces al encontrarse personalmente, la locutora le reprochó: "Vos no me podés decir 'llamame por teléfono'", a lo que el periodista respondió: "Yo te puedo decir lo que quiera, quién sos, vos no sos nadie, te dijo lo que se me canta el culo".

Por ese tipo de comentarios, "La Negra" Vernaci está evaluando la posibilidad de mandarle carta documento a Jorge Rial por el maltrato y la violencia recibida. "No había antecedentes de problemas entre ellos", agregó Ángel de Brito a la crónica de lo sucedido.

Como si esto fuera poco, Romina Pereiro, esposa de Jorge Rial, estaba presente cuando se desató la terrible discusión entre ambos y trató por todos los medios de apaciguar las aguas, pero fue imposible, ninguno de los dos se calmó hasta que no apareció el jefe de ambos para ponerle punto final a la pelea que estaban montando.