Jorge Rial y Elizabeth Vernaci se pelearon a los gritos: los motivos

Jorge Rial y Elizabeth Vernaci, según lo que comentan testigos e informó Laura Ubfal en su programa Gossip (NetTv), se habrían enfrentado a los gritos en los pasillos de radio 10.

Elizabeth Vernaci condujo con Juan Di Natale “Sobredosis de TV”

Los motivos de la pelea

Según Laura Ubfal, como indica también en su portal, el conflicto tiene que ver con el programa “Sobredosis de TV” de C5N.

Elizabeth Vernaci condujo ese programa con Juan Di Natale hasta el año pasado y Jorge Rial lo hará proximamente. "El escándalo fue tal que el gerente del grupo, Carlos Infante, tuvo que ir a la sede de la radio para calmar los ánimos y el fuego entre ambos", aseguró Laura Ubfal en su web.

Jorge Rial y Romina Pereiro.

Àngel de Brito también habló

Mediante las nuevas redes de LAM, que empieza pronto por la pantalla de América, Ángel de Brito contó la versión que le llegó a él de los hechos.

Según el conductor, Vernaci le dijo de hablar a Rial cuando se cruzaron y el periodista no quería. "Vos te escondés puteando en el micrófono y ahora querés hablar?" le habría dicho a la locutora. "Y ahí empezó el griterío", escribió Ángel.

El conductor de LAM también dijo que Vernaci "se fue puteando" y que Rial le habría dicho: "Yo a vos no te conozco, no soy tu amigo, no tengo que avisarte que voy a hacer el programa"

"La negra habìa dicho al aire que habría sido un gesto de buen compañero de Rial, compartiendo pasillos y empresa, avisarles a los conductores anteriores. No por obligaciòn sino por una cuestión de códigos", contó también De Brito.

Luego el conductor de LAM dijo que le contaron que la mujer de Jorge Rial, Romina Pereiro estaba allì y trataba de "apagar el fuego".

Por último, Ángel de Brito comentó que Vernaci evalúa mandar carta documento por el maltrato y la violencia recibida. "No había antecedentes de problemas entre ellos", cerró el conductor.