La separación de Pampita y Roberto García Moritán es un escándalo que guardaría varios secretos. Desde un comunicado que despertó la furia de la modelo hasta capturas de chats, los involucrados se pusieron bajo la lupa de las redes sociales. Ante esto, Ángel de Brito realizó una caja de preguntas y reveló varios detalles de la polémica.

Ángel de Brito contó la verdad sobre la estadía de Roberto García Moritán en un hotel antes de la separación con Pampita

El conductor de LAM nunca decepciona a sus seguidores, cuando se trata de contar una situación. Debido a su gran relación con Pampita, Ángel de Brito puede contar con la información de primera mano. Por eso, los usuarios de Instagram aprovechan las cajas de preguntas para consultar sobre los detalles de la separación de Roberto García Moritán.

Toda la situación explotó cuando se filtró que el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires dormía en un hotel de lujo, y no en la casa que compartía con la modelo. A pesar de eso, tanto Pampita como Moritán aseguraron que la ruptura había sido el 20 de septiembre. Por su parte, el conductor de LAM reveló por qué esta situación ocurría antes de la fecha en la que ella dice que se enteró “de todo”.

“¿Por qué Moritán dormía en un hotel si ella se enteró el 20/09? Rari”, le preguntaron a Ángel de Brito. A lo que él sentenció: “Porque Pampita expone lo que quiere...”. Los usuarios quedaron sorprendidos por su respuesta. De esta manera, había deslizado que Carolina Ardohain no habría contado todas las aristas de su escandalosa ruptura.

Cuando le consultaron sobre qué tan fuerte había sido todo para que reaccionaran de esta manera, el conductor respondió: “Se separó por las amantes, por lo que se enteró el 20 de septiembre”. Seguido a esto, apuntó contra la modelo por publicar los chats con su expareja, en Instagram. "No entiendo para qué se expone así, pero le debe redituar".

Por su parte, en el programa del martes 1 de octubre, De Brito volvió a nombrar el divorcio de la pareja. Según contó, Pampita lo había pedido, pero no en el estudio de Fernando Burlando, como había dicho Yanina Latorre. Además, aseguraron que la modelo no quiere dejarle ningún bien a Roberto García Moritán. "Roberto García Moritán todavía no está notificado de nada y no puede entrar", agregó Pepe Ochoa, y reveló que esta situación terminó "dejando en cero" al político. "Se quedó sin un peso de sus ahorros. Está en cero total", sentenció.

A.E