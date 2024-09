Ángel de Brito fue uno de los periodistas que más siguió la separación de Pampita y de Roberto García Moritán estas semanas, día a día con información nueva que complicaba cada vez más al político; a pesar de las constantes negaciones que este hacía en los medios asegurando que su relación con la modelo estaba bien.

Ángel de Brito

Ángel De Brito reveló qué hicieron Pampita y Roberto García Moritán el día que se separaron

A través de su cuenta de X, el periodista compartió una captura del 20 de septiembre de 2024 donde se ven dos llamadas perdidas de los protagonistas de toda esta historia. “El día de la separación”, escribió Ángel de Brito en la publicación. Por lo que confirma los dichos de Pampita en sus historias de Instagram, sobre la fecha de separación.

Posteo Ángel de Brito

Cabe aclarar que mientras, Roberto García Moritán negaba que se hubiera separado de la modelo, todos los medios estaban hablando de distintos hechos de infidelidad que este habría tenido mientras que Pampita estaba de viaje. En el día de hoy, el empresario realizó un posteo en su Instagram donde aclaraba que ya estaba separado de la modelo hace un tiempo.

Posteo Ángel de Brito

“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, aclaró en un escrito el empresario en su cuenta de Instagram.

Posteo Roberto García Moritán

Agregando el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires le pidió a los medios de comunicación y periodistas que se mantengan alejados de los lugares que le pertenecen a la familia: “Les pido distancia de estos espacios y respeto”. Ya que en varias oportunidades tanto el cómo Pampita fueron sorprendidos por periodistas en las inmediaciones de su casa y trabajo.

Posteo Roberto García Moritán

Momentos después de esta publicación, Pampita compartió una historia donde aclaraba: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”. Todo esto dejaba al descubierto que el empresario habría mentido en sus dichos donde expresaba que hace ya un tiempo ambos estaban separados.

Posteo Pampita

Para sumarle más veracidad a su testimonio, la modelo compartió varias capturas de pantalla de chats entre ella y Roberto García Moritán donde se notaba que hasta el 20 de septiembre ambos seguían en pareja y tratándose con mucho amor y respeto.

Luego de ser desmentido por Pampita, el político trató de justificarse sobre sus dichos y publicó otro comunicado “Estimados, estamos alineados con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24. ¡Buen sábado en familia!”, comentó Roberto García Moritán.

VDV