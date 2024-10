Revelaron detalles del divorcio entre Pampita y Roberto García Moritán: "Él se quedó sin un peso de sus ahorros"

La separación entre Pampita y Roberto García Moritán avanzó bastante y ya hay información sobre su divorcio. En el programa LAM del martes 1 de octubre, revelaron detalles sobre la parte judicial de toda ruptura.

Pampita y Roberto García Moritán

La expareja confirmó su separación el pasado 28 de septiembre, Moritán publicó un comunicado en sus redes sociales para afirmar que el vínculo con Pampita se había terminado hace un tiempo. Aunque la modelo no habló del tema, solo aclaró que ella se separó el 20 de septiembre, desmintiendo el "hace un tiempo" de su exmarido. Automáticamente, Roberto aclaró que estaba en sintonía con la modelo en la cuestión del día de la separación.

Los detalles del divorcio de Pampita y Roberto García Moritán

"Finalmente llega el capítulo del divorcio y tenemos toda la información", comenzó diciendo Ángel De Brito y le dio el pie a Pepe Ochoa que venía con la data. "Yanina contó acá todo el tema y que el divorcio se estaba tramitando. El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán de la separación, Pampita se apersona en un estudio muy importante de abogados, no es Burlando, y Pampita dice 'quiero empezar con el divorcio'", detalló el panelista.

Ya está en marcha el divorcio de Pampita y Roberto García Moritán

"Al principio, con la primera persona que consultó, ella le consultó por Barby (Franco) a Burlando, al principio cómo seguir", sumó como información Yanina Latorre. Después Pepe Ochoa agregó: "El mismo 26/9 Moritán se fue de la casa. Pampita llegó al estudio, de los abogados que la representan, furiosa, muy enojada, fue al mediodía y se retiró tipo 5 de la tarde".

"Ella (Pampita) se encargó, el 26 de septiembre, de cerrar todo el tema del divorcio. Estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan", siguió detallando Ochoa.

Además, el panelista comentó: "Lo que Pampita quería saber en esa separación (de bienes), [...] Pampita le dijo a sus abogados, 'No quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito' (exmujer de Moritán)". Esto sería, según lo que contaron en LAM, que la modelo no quiere dejarle bienes a Roberto García Moritán.

Pampita fue la que comenzó el trámite de divorcio

"Con respecto al tema del divorcio, la que inicia el trámite es Carolina no es Roberto. Hoy lo que sucede es que el divorcio de Carolina sale, está en despacho, lo tiene el juez. Lo que está pasando hoy es que el juez tiene que ver todo lo que presentó Carolina para, a partir de ahí, darle el ok a Roberto García Moritán", agregó Pepe Ochoa. Según el panelista: "Roberto García Moritán todavía no está notificado de nada y no puede entrar". Para cerrar con el tema, Ángel De Brito reveló que "Con esta separación, y ahora el divorcio, él (Roberto) se quedó sin un peso de sus ahorros. Está en cero total".

C.S.