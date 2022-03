Ángela Leiva se sinceró sobre los rumores de romance con Esteban Lamothe: "Es un loco bárbaro"

Instagram

Cuando se lanzó "La 1 5/18", Ángela Leiva era constantemente relacionada a Esteban Lamothe. Los rumores indicaban que había algo entre ellos, aunque ambos lo desmentían cada vez que tenían oportunidad. La cantante estaba recientemente separada y el actor soltero.

Sin embargo, Ángela Leiva estuvo en "Socios del Espectáculo" y se animó a confesar cómo era la relación entre ellos durante las grabaciones de la novela que ayer emitió su capítulo final. Cuando le preguntaron si era cierto que se besaban entre los decorados, la artista se puso nerviosa.

Ángela Leiva y Esteban Lamothe

"Me puse nerviosa porque me acuerdo de cosas que pasaban en el backstage. Esteban es un loco bárbaro, eso voy a decir nada más, pero es un divino", como era de esperarse, Karina Iavícoli le repreguntó qué significaba eso y Ángela Leiva confesó: "Él iba al frente como loco".

Como si eso fuera poco, la artista continuó: "No me tiroteó, pero si yo le llego a decir algo, él dice 'dale, vamos'". Picante como nunca, Ángela Leiva agregó: "Supuestamente está soltero ahora, menos mal", aliviándose por lo que estaba contando de su ex compañero de ficción, que estaba siendo expuesto públicamente.