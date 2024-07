Ángela Torres y Rusherking están de novios hace más o menos siete meses. Antes de su vínculo amoroso, ellos eran muy amigos. Luego de un viaje en grupo a Nueva York, la pareja confirmó que estaba enamorada.

Según la periodista de 'Socios del Espectáculo', Paula Varela, Ángela y Rusher tuvieron un distanciamiento cuando fueron los Premios Gardel. El cantante había asistido al evento sólo y generó sospechas de crisis, fue ahí cuando la periodista averiguó y le confirmaron la ruptura en ese momento.

Ángela Torres y Rusherking están en pareja hace siete meses

Ángela y Rusher superaron esa crisis pero, al tiempo, levantó sospechas de otro nuevo distanciamiento una historia de Instagram que hizo la artista. La cantante compartió que tuvo un mal día y que por eso se había comprado flores. Inmediatamente, se especuló entre sus seguidores que se trataba de una nueva crisis con Rusherking.

Ángela Torres habló sobre los rumores de separación con Rusherking

El cantante se encuentra en España por trabajo y esto aumentó los rumores de que se encontraba separado de Ángela Torres. Es por esto que 'Socios del Espectáculo' entrevistó a la cantante y actriz para que aclare si era verdad esta crisis con su pareja.

El cronista de 'Socios del Espectáculo' le consultó primero por su carrera musical y Ángela contó que está armando su primer disco. Adelantó que está muy emocionada y que lo está realizando con tranquilidad para que sea una gran pieza musical.

Ángela Torres y Rusherking más juntos que nunca

Luego, el periodista le preguntó directamente por ese posteo de ella que había generado sospechas de una crisis con Rusher. Ángela aclaró: "Había salido de terapia y había estado hablando de la infancia y me compré unas flores como para decir 'vamos a ponerle color al día'. Había sido una sesión medio intensa pero nada tenía que ver con Tomy".

Ángela dejó en claro que con Rusher está todo bien: "Todo lo que viene del lado amoroso con él, me hace muy feliz y estoy muy bien". Luego la cantante agregó: "Yo me río mucho porque también crecí un poco con esto. Entonces, estoy realmente muy acostumbrada y me parece que siempre el foco de lo importante tiene que estar en lo que pasa en lo personal".

Ángela Torres y Rusherking

Para finalizar la nota, Ángela habló de cómo vive estos días alejada de Rusher que se encuentra trabajando en España: "Lo extraño mucho, obvio. Estoy muy feliz que ahora vuelve. Pero bueno, manejamos la distancia como la manejaría cualquier pareja en la que uno se va de viaje un tiempo".

"Yo soy muy feliz de que él esté haciendo sus cosas allá. Entiendo de qué se trata su trabajo así que nada", concluyó Ángela Torres y dejó en claro que su relación con Rusherking está más estable que nunca.

