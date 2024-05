Ángela Torres se sinceró y habló sobre una cita fallida con el cantante "Wos". En una entrevista en el canal de streaming "Somos la Casa", la actriz y cantante compartió detalles sobre una situación vergonzosa que vivió.

Ángela Torres sobre su encuentro con Wos

"Todas con esa persona salían mal", comenzó diciendo la cantante en el programa "Rumis", donde contó una situación vergonzosa con un chico, del cual no quiso revelar su identidad, pero todos los indicios develan que sería el cantante argentino Wos.

Ángela Torres dio detalles del momento íntimo: "Una vez logré ir a su casa, era como siempre después de la joda que pasaba la situación ya ahí de base estamos mal. Cuando entré a la casa, nos empezamos a dar uno besos, me puse muy nerviosa y le dije 'perdón me tengo que ir' y me fui corriendo".

Ángela Torres.

"Cuando salgo me encuentro con la mejor amiga, que sabía que me gustaba, y me dice 'bolud* ¿Qué haces?' . No sé qué me pasó y le toco el timbre como para volver a entrar" aseguró la cantante arrepentida, pero el muchacho "no me contestó" finalizó Ángela Torres.

Finalmente, la cantante lo cuenta con humor y la experiencia la transformó en un divertido recuerdo.

N.L.