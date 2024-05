Ángela Torres confirmó su relación con Rusherking y se mostraron juntos por primera vez. Ahora, el equipo de Socios del Espectáculo habló con la joven actriz y le preguntó por su relación actual con la China Suárez.

El cronista del ciclo le comentó a la cantante: “Ese día, cuando los vi a la salida de Luis Miguel, te pregunté por qué te había dejado de seguir a alguien, una ex de él y después la dejaste de seguir vos también”.

Ángela Torres junto a Rusherking.

Ángela se mostró sorprendida al escucharlo y le aclaró rápidamente: “No, yo nunca dejé de seguir a nadie”. Esto también tomó desprevenido al periodista que le preguntó: “¿Nunca la seguiste?”.

Fue en ese momento que Ángela Torres reveló que la China Suárez la bloqueó en Instagram: “Sí la seguía, pero creo que fui bloqueada, ni idea. Yo no me hago mucho cargo, pero yo no dejé de seguir a nadie. Imagínate, cada uno con sus procesos y su vida y su mundo personal. Yo no me voy a meter en eso”.

En el móvil, Ángela Torres también habló sobre Tini Stoessel

La nueva novia de Rusherking habló sobre el nuevo álbum de "La Triple T" en diálogo con el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Me encanta, me parece que para eso es el arte”.

Por último, Ángela Torres expresó sobre el disco de Tini Stoessel: “Sirve para sanar un montón de cosas y me encanta el disco de Tini, lo recontra escucho, hizo unos shows increíbles, así que la rebanco”.

J.C.C