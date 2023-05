Angie Balbiani fue quien le dio vida al inolvidable personaje de "Felicitas" en la exitosa novela "Rebelde Way". Sin embargo, lejos de sentirse orgullosa por el reconocimiento que aún cosecha por su actuación hace 20 años atrás, la actriz reniega de eso.

En diálogo con Nico Meleres, Angie Balbiani expresó que volvería a la actuación para sacarse a "Feli" de encima, declaración que tomó por sorpresa al entrevistador que quiso saber el por qué. "Porque estoy harta. Cuando hacés una nota te preguntan la misma pelotudez como ¿qué te parece Felicitas?", respondió la artista.

Angie Balbiani.

El periodista le pidió perdón e intentó explicarle que no fue su intención molestarla, pero Angie lo interrumpió y lanzó: "Sí, perdón pero hasta ahí Nico, porque me parece que si yo vengo a tu programa y vos sabés otras cosas de mí, otros trabajos míos, me parece que caer siempre en lo mismo, no solo que me hace sentir mediocre a mí sino que debería hacerte sentir mediocre a vos".

Por su parte, el conductor la escuchó en silencio, pero como si eso fuera poco, Angie agregó: "Está todo bien, yo valoro tu programa pero me parece que te tenés que preparar un poco mejor para armar una nota".

La reacción de los seguidores de Angie Balbiani

Lejos de dejar de recordar el personaje de "Felicitas" que representaba a una adolescente con sobrepeso que era víctima de bullying y padecía de un trastorno de alimentación como lo es la bulimia, los fanáticos de Rebelde Way siguen etiquetando constantemente a Angie en publicaciones relacionadas la inolvidable ficción de Cris Morena.

Muchos se sorprendieron al escucharla y remarcaron que lo que Angie Balbiani representó hace 20 años atrás, en la actualidad sigue ocurriendo y que es urgente generar consciencia para acompañar a quienes padecen esos trastornos y a acompañar a los que sufren bullying como así remarcar la importancia de estar atentos dentro de las instituciones educativas para erradicarlo cuanto antes.