Desde el momento cero en que nació el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Pampita se negó a hablar del tema y esquivó por todos los medios las preguntas referidas a lo que pasó. Ahora su amiga, Angie Balbiani contó la verdadera razón por la que la jurado de La Academia se niega a hacerlo.

"No tengo nada que decir. Como les repito cada vez que me preguntan estas cosas. Yo hablo de mis temas, nada más", había dicho Carolina ante la pregunta de un notero de "LAM".

"Ya me conocen, no me meto en temas que no me corresponde. Hace años que me vienen a preguntar y mis respuestas son siempre las mismas. Soy muy tajante", añadió sin querer decir ni una palabra demás.

Consultada por los motivos que llevaron a una de sus mejores amigas a permanecer en silencio, Angie Balbiani comentó en "Editando Tele": "Es que la China Suárez es la mamá de los hermanos de sus hijos. Entonces, hay que ser súper cautelosa. Ella tiene que ser cautelosa con la China y con la madre de los hijos de Roberto García Moritán, porque son hermanos de sus hijos”.

"Si Carolina hubiera tenido intención de hablar de la China, hubiera aprovechado todos los micrófonos que se le pusieron adelante la semana pasada”, cerró.

Angie Balbiani reveló el verdadero motivo por el que Pampita no habla de la China Suárez.

La cruda opinión de Pampita sobre Angie Balbiani

Angie Balbiani es nombrada normalmente como "la amiga de Pampita" y hace unos días la panelista reveló en Intrusos su decisión de registrar la frase ya que está cansada de que se refieran a ella de esa forma.

“No tiene nada de malo ser 'la amiga de Pampita'. Y ahora registré la marca. Igual, registré las dos: Angie Balbiani y 'la amiga de Pampita', por las dudas. Así que las otras amigas se quedarán sin un mango, porque lo registré yo ”, reveló en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Ahora, tras conocerse esa novedad, Pampita reveló qué le pareció la decisión y habló de forma muy cruda sobre Balbiani. En Pampita Online, la modelo opinó: "Angie es vivísima con esta cosa de redes. Siempre nos enseñaba a todas las del equipo: ‘mirá, hacé esto’, ‘hacé lo otro’, ‘ponele este hashtag’, ‘ponele este filtro porque quedás primera en la lista del mapita’. Sabe todo…”, aseguró .

Luego, arrojó picante: “Y bueno, se avivó y dijo ‘yo lo registro’. Esto algún día va a valer algo’. Por ahora no hay ningún rédito económico, así que ninguna saltó a reclamar”, dijo la top.

"Ahora tengo a Luciana (Pizzolorusso), a la que llaman 'la madrina de la hija de Pampita' así que lo tiene que registrar, ¿o no?", cerró irónica.

La cruda opinión de Pampita sobre Angie Balbiani.



FL