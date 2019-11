Angie Balbiani fue excluida de la previa en la despedida de soltera de Pampita

La despedida de soltera de Pampita generó una verdadera revolución en las redes sociales. La fiesta se realizó el jueves por la noche en el resto Bagatelle donde 40 amigas de la modelo disfrutaron de una rica cena con baile. Luego, siguieron los festejos en Tequila, donde Puli Demaría se destacó como DJ.

Previo a esta alocada celebración, las integrantes de Pampita Online hicieron una previa en la casa que Fernando Burlando comparte con Barby Franco. Allí, Rocío Guirao Díaz, Puli Demaría y Agustina Peñalva, entre otras, terminaron con su make up y comenzaron la fiesta en el boliche que el abogado tiene en su residencia. Pero en este segmento no participaron todas las amigas de la modelo. Angie Balbiani fue una de las "excluidas" de esta previa por no tener relación con todas las organizadoras.

"Yo no voy a donde no estoy invitada. No me ofendo. Entiendo que no soy cotidiana ese grupo", dijo la panelista de Intrusos en el programa Tarde pero temprano de Net Tv. "Es muy agotador que se este midiendo quien es mas amiga de Pampita", añadió.

Luego, reveló más detalles de la despedida y de las amigas que se incluyeron en la tertulia. "Había compañeras de trabajo, amigas de toda la vida, amigas de Chile. No me da el cuerpo para ir a Tequila porque me levanto muy temprano antes", contó.

A tres semanas de la gran fiesta, Balbiani también aseguró que tiene casi listo el outfit de la boda, donde integra el selecto grupo de 27 damas de honor. "Todas iremos con una coronita que elegimos y vestidas de negro".