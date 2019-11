Revelaron los motivos de la crisis de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Meses atrás la China Suárez y Benjamín Vicuña atravesaron una fuerte crisis. En ese entonces, se dijo que la protagonista de Tierra de amor y venganza habría encontrado un mensaje de su pareja con Pampita en el que él le decía que "extrañaba la vida familiar con ella".

Sin embargo, estos rumores fueron rápidamente desmentidos por la protagonista quien enfrentó a Marcela Tauro, la difusora de esa versión. "Yo no soy así, y no tengo que explicártelo a vos ni a nadie. No ando revisando teléfonos. No me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma. Estoy en un muy buen momento donde me siento muy bien, donde me siento más grande. Entonces nada, quería aclararles eso para que se queden tranquilos de que esta todo bien", dijo en su Insta Stories ni bien empezaron a correr las versiones.

Pero ahora, cuando las aguas están quietas, Yanina Latorre lanzó una nueva versión sobre los motivos de la crisis en ese momento. De acuerdo a lo que contó la panelista en LAM, Vicuña fue quien se enojó con la China en ese momento. Al parecer, el consideraba que la rubia "no se ocupaba" de las cuestiones organizativas y hogareñas y eso habría desatado un pelea que supieron superar.

“Fue una crisis de convivencia. Él le reprochaba en las grabaciones de ATAV el tema de no ocuparse. Él es muy maniático y viene acostumbrado de vivir con una chica como Pampita, que tiene todo perfecto y limpio. La China es más hippona”, explicó. “Y los reproches, que cuentan desde el entorno que trabaja con ellos, eran 'Eugenia, está vacía la heladera, las chicas no tienen yogurt, está todo un desastre'. Los reclamos de él eran por la poca atención de ella a los quehaceres domésticos”, agregó Yanina.

"Algunos hombres les gusta salir con la chica joven y de cabeza abierta pero después no se lo bancan", disparó la esposa de Diego Latorre.

Por el momento, tanto la China como Vicuña no dieron indicios de una nueva crisis y siguen más juntos que nunca. Ahora, Benjamín está en Chile para comenzar con las grabaciones de Inés del alma mía. Fue en ese país donde el actor se refirió a su postergada boda con la rubia. "Fue un año intenso. Con mucho viaje. No nos corría nada. Tengo una familia consolidada. No le quisimos meter presión. Estábamos buscando lugar", disparó.