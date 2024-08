Este miércoles, la modelo, influencer y empresaria Angie Landaburu fue la invitada especial de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la cálida entrevista, Landaburu no solo compartió detalles sobre su trabajo con marcas de lujo, sino que también reveló en qué gastó su primer sueldo.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, Angie Landaburu se ha consolidado como una figura clave en el mundo de la moda y las redes sociales, tanto en Argentina como en el ámbito internacional. Empezó su carrera como modelo y hoy no solo posa para las firmas más importantes del mundo, sino que también es una presencia habitual en las fashion weeks internacionales. Además, es empresaria y coleccionista de arte. Recientemente, Landaburu fue reconocida por segunda vez como la “Mejor influencer” en la gala del Martín Fierro de la Moda.

Angie Landaburu en +CARAS

Cuando Maugeri le preguntó en qué gastó su primer sueldo, la modelo compartió con entusiasmo su otra pasión: "Me compré una obra de arte. Mis dos pasiones son la moda y el arte, es algo que traigo desde chica". Nacida en una familia tradicional y prominente de abogados, desde pequeña sus padres le inculcaron el valor del arte, una pasión que ella mantuvo viva a lo largo de los años.

Angie Landaburu en el living de +CARAS

Su padre, un coleccionista de arte, la introdujo a este mundo desde temprana edad: “El plan con mi papá era ir a los remates de obras de arte y que yo anotara los precios de los cuadros subastados. Fue una forma de aprender”, recordó.

“Los gustos en el arte son muy personales. Hay obras de millones de dólares que no provocan. A mí me gusta el arte que me genera emoción, que me conecta con mi historia", explicó dando detalles de los criterios artísticos que persigue.

MDP