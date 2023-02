Aníbal Pachano fue uno de los famosos que desde el principio se mostró en contra del formato del programa de Gran Hermano. Primero repudio el accionar de Thiago Medina donde habría acosado a Agustín, pero también repudio mucho las actitudes de Alfa.

"Alfa tiene en su bandana un represor de la dictadura, es de otra época. Las cosas no se liberan tan fácilmente. Cada uno de nosotros que vivió una etapa represora, de los 70 o los 80, cuando el mundo estaba liberándose nosotros seguíamos con los milicos encima", dijo el bailarín hace unos meses.

Tras estos dichos, el mediático volvió a atacar al programa: "Yo lo sigo porque me enganché. Primero no me había enganchado pero después sí. Porque me pareció que dije 'bueno, vamos a ver lo que está pasando'. Porque al principio dije que era un pésimo casting en este sentido".

"Me parece que es tan degradante todo lo que está pasando en Argentina, y creo que Gran Hermano refleja una parte de la sociedad que es un sector, no toda la sociedad. Este es un sector de chicos a los que no les veo ninguna situación creativa. No veo talento", siguió con la explicación.

Aníbal Pachano sin filtro contra Agustín de Gran Hermano

Para cerrar arremetió contra Frodo: "Agustín es un maleducado. Me parece que es un chico que tiene una autoestima... no sé quién se la hizo creer... Para mí es un gran boludón, poco inteligente. Si vos te querés ganar al público y empezar una carrera, justamente lo primero que tenés que hacer es ganar al público. Y si vos ya venís de dos rebotes, y seguís centrándote en un programa con rating, a seguir insistiendo en algo que nunca ninguno vio...", culminó la entrevista Aníbal.

EF.