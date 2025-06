Antonela Roccuzzo decidió utilizar su red social personal para visibilizar una problemática que afecta a todas las generaciones. Sin embargo, minutos después, la esposa de Lionel Messi borró la publicación y su accionar no pasó desapercibido.

La frase sobre salud mental que compartió Antonela Roccuzzo

Dueña de un bajo perfil y de una carrera como modelo en ascenso, Antonela Roccuzzo llamó la atención al compartir una publicación de Lucas Rapall, un médico psiquiatra y psicoterapeuta que sigue en las redes, y poco después borrarlo.

Si bien se desconoce el motivo, la esposa de Lionel Messi había subido una imagen que contenía letras desordenadas y el mensaje era el siguiente: “Tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos”. El mismo se encontraba acompañado de una profunda reflexión de su autor: “Es tan cierto esto como todo lo contrario: cuando no está en paz, lo genera”.

En ese momento, los usuarios fueron al perfil del profesional de la salud y le avisaron que Antonela había compartido su contenido a través de sus historias de Instagram, dejándole en claro de esta forma que es una fiel seguidora de su cuenta.

El posteo de Antonela Roccuzzo sobre salud mental.

Si bien la publicación de Roccuzzo no generó controversia debido a que la rosarina suele promover un estilo de vida saludable en todos los aspectos, su repentina decisión de eliminar el posteo sí despertó intriga y llamó la atención de sus millones de seguidores.

Cabe destacar que, aunque decidió dar marcha atrás, el objetivo de Antonela era poner en valor la importancia de la salud mental y recordar que es fundamental trabajar en ella a diario, ya que la misma impacta a personas de todas las edades y sectores de la sociedad.

Días atrás, la influencer de importantes firmas internacionales sorprendía al protagonizar por primera vez la tapa de la revista Vogue. Allí dio a conocer más sobre su día a día y su rol como esposa, madre y mujer, facetas que poco se conocen por su estilo reservado. Aseguró que se encuentra en uno de los momentos más altos de su carrera personal desde que decidió convertirse en una referente de la moda. “Ahora todo esto es nuevo para mí. Estoy en ese aprendizaje conmigo misma, rompiendo mis propias barreras”, expresó la joven en la entrevista.

Sobre qué la llevó a tomar esta decisión, se sinceró: “Antes no me lo permitía, mis hijos eran muy chicos y mi prioridad era estar con ellos. Ahora están más grandes… No tengo tanta culpa. Me dan más ganas de hacer cosas nuevas”. Así dejó en claro que, aunque siga eligiendo ser discreta tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, comenzó un camino profesional que cuenta con el respaldo de su pareja Lionel Messi.

Seguida por 40 millones de personas y siendo una de las personas más reconocidas del país, Antonela Roccuzzo compartió una importante reflexión sobre salud mental y su decisión de eliminarla poco después despertó la intriga de los internautas.