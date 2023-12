Antonela Roccuzzo y Leo Messi despertaron la atención de sus seguidores por un particular detalle.

Los usuarios de las redes sociales dan por hecho que la morocha está embarazada y la confirmación estaría en sus publicaciones de Instagram.

Los seguidores de Antonela Roccuzzo aseguran que oculta su panza en sus redes sociales.

Según resaltaron los seguidores de Antonela Roccuzzo, en las últimas postales que subió habría ocultado sutilmente su panza, detalle que no dice nada pero que los fans de la pareja de Leo Messi no dudaron en remarcar.

El día que Leo Messi confirmó que quería tener una nena

En medio de estas versiones extra oficiales salió a la luz las últimas declaraciones de Leo Messi sobre la posibilidad de tener un cuarto hijo con Antonela Roccuzzo.

“Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”, dijo Leo en la entrevista que le hizo Migue Granados en OLGA.

Luego, Leo Messi se refirió al método de crianza que tiene con Antonela Roccuzzo. “Creo que soy buen padre. Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos", dijo.