Lionel Messi estuvo bajo la lupa mediática por supuestos rumores de separación con Antonela Roccuzzo. Aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto sobre esto y se los vio juntos. Luego de la polémica sobre la supuesta fiesta privada que habrían realizado los jugadores de la Selección Argentina en Pilar, la familia Messi fue vista en Disney.

Tras los rumores de crisis, la salida en familia de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

El astro argentino y la empresaria es la pareja más querida de Argentina, en las redes sociales, llaman a Antonela: "Primera Dama". Por eso sorprendió los rumores de crisis entre ellos, pero ninguno de los dos dio declaraciones sobre esto y quedaron en simples murmullos. Lo cierto es que la familia disfruto de un día en los parques más famosos de Orlando.

Aunque la temperatura y el clima no ayudó a los Messi. El día se tornó gris, pero eso no hizo que Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos: Thiago, Ciro y Mateo, no disfrutarán de su estadía en Disney. A la familia se la vio paseando por las calles del parque mientras los fanáticos sacaban fotos y videos, causando una verdadera revolución pese a querer pasar desapercibido.

AF.