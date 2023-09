Antonela Roccuzzo marcó tendencia con su nuevo outfit

Antonela Roccuzzo adelantó la combinación más moderna para la próxima temporada primavera/verano 23-24. La esposa de Lionel Messi cuenta con una estilista personal con la que coordina todos sus conjuntos, es por eso que cada vez se relaciona más con el mundo de la moda.

Antonela Roccuzzo en su Instagram

El outfit de Antonela



Anto lució unos jeans de tiro alto con desgarrones en las rodillas, de la marca GRLFRND y los combinó con un chaleco rosa de Lovers and Friends. Ambas son marcas estadounidenses muy reconocidas en el mercado, creando un conjunto que no pasó desapercibido. Además, complementó su look con una mini cartera de tweed de Chanel y accesorios de Tiffany & Co.

Antonela Roccuzzo adelantó la combinación que será furor

Aunque a primera vista pueda parecer un conjunto clásico, la verdad es que la combinación de jeans y chaleco será una gran tendencia en la próxima temporada primavera/verano 23-24. Este estilo ya fue visto en las principales capitales de la moda y ahora llega al hemisferio sur para conquistarnos por completo.

La nueva combinación trendy

Esta tendencia es muy fácil de imitar. Estas prendas se suelen encontrar fácilmente en tiendas de segunda mano o en las de ropa vintage. Hay que tener en cuenta que para el verano, los más modernos optarán por los chalecos de lino en tonos neutros, ya que el rosa estilo "Barbie" comenzará a perder fuerza después de su auge en los últimos meses.

Se pueden usar distintos estilos de jeans

¿El rosa de Anto habrá sido elegido a propósito por el equipo de Lionel? Lo dejamos a tu criterio

SDM