La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo se llevó la mirada de todos cuando se hizo presente en el desfile de Louis Vuitton en La Semana de Moda en Paris con un look total black. Una vez finalizado el desfile, se relajó y también su look con un atuendo sofisticado y lo compartió con sus fans en sus historias de Instagram.

La rosarina se mostró con un pantalón de jean tiro alto con roturas en las rodillas, de color azul claro y un suéter de lana ajustado color beige. Con un make up relajado y con el cabello recogido, un rodete. "Las vistas más hermosas", escribió la esposa del campeón del mundo en la foto y dando las gracias al hotel que la invito para que se pueda cambiar, maquillar y peinarse para el evento de moda.

El look canchero de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo en Paris

El look total black de Anto Roccuzzo

Como se diría en nuestro país, “robando miradas” son las que se llevó Anto Roccuzo con su look total black. La rosario se hizo presente en el desfile de Louis Vuitton con outfit de la firma francesa. Un mini vestido que combinó con unas botas de caño y una cartera negra, look que completo con un make up natural, un delicado delineado y una mascara de pestañas negras.

Antonela Roccuzzo

Al desfile también estuvieron presentes celebridades como Zendaya, Ana de Armas y Pharrel Williams.

J.M