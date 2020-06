Antonio Gasalla desmintió su retiro y disparó sin piedad contra todos los periodistas

Carlos Monti aseguró que Antonio Gasalla había tomado la drástica decisión de terminar con su carrera y anunciar su retiro. "Hoy se reunió con el doctor Miguel Ángel Pierri, que es su abogado, porque tomó la determinación de ponerle punto final a su carrera”, expresó el periodista.

Sin embargo, el actor le dio una entrevista a La Capital de Rosario, donde negó los dichos de Monti. "No es una decisión tomada. Somos muchos en esta profesión que no tenemos trabajo, los teatros están todos cerrados, las películas que se filman en general son coproducciones con España, es decir que no es que una persona decida “voy a trabajar menos o no voy a trabajar”: no hay profesión que exista. Es decir, no sé si vos ves por televisión los noticieros donde se ve a la gente que sale a correr y tienen que correr de a uno y el otro se queda en la casa y qué se yo, es porque hay una gran enfermedad en el aire. Es decir, no es que los artistas estamos en pedo y ahora vamos a bailar desnudos por la calle, no, ¿entendés?", expresó con ironía.

"Vos me lo decís a mí, como si yo estuviese decidiendo si voy a trabajar o no. ¿A dónde querés que vaya a trabajar? Los teatros están todos cerrados con llave, parece una heladera un teatro. Venite a la Capital y dale una miradita a la calle Corrientes. Además imaginate ir a las provincias, uno no sabe si la gente en las provincias está pasando exactamente lo mismo que en la Capital y si yo digo “mañana voy al teatro” ¿y van a ir al teatro?, yo qué sé", agregó enojado.

Por último Gasalla se animó y dejó un tremendo mensaje a todos los periodistas: "Quieren hablar de mí, vos sabés cómo es el periodismo, son todos unos soretes y como me vieron caminando por la calle Corrientes ayer y dijeron “seguro que quiere ir a un teatro”, ¿qué teatro?".